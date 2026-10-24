ETV Bharat / state

31 साल बाद पश्चिम बंगाल से अब्दुल जब्बार बनकर लौटा पिंटू, बदला नाम-धर्म.. लेकिन एक निशान से मां ने पहचाना

कटिहार का लापता युवक ( ETV Bharat )

कटिहार: कभी जिस बेटे को मां ने अपनी गोद में खिलाया था, वही बेटा खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ गया और तीन दशक से ज्यादा समय तक अपनों से बिछड़ गया. मां की गोद सूनी हो गई, पिता की आंखें राह तकते-तकते थक गई. लेकिन किस्मत का खेल ऐसा रहा कि 31 साल बाद वही बेटा अचानक घर की चौखट पर लौट आया.

बदल गया युवक का नाम-धर्म