31 साल बाद पश्चिम बंगाल से अब्दुल जब्बार बनकर लौटा पिंटू, बदला नाम-धर्म.. लेकिन एक निशान से मां ने पहचाना
नौ साल का पिंटू 31 साल बाद पश्चिम बंगाल से अब्दुल जब्बार बनकर लौटा. मां ने सिर के निशान से पहचाना. रिपोर्ट-मनीष कुमार
Published : October 24, 2026 at 2:55 PM IST
कटिहार: कभी जिस बेटे को मां ने अपनी गोद में खिलाया था, वही बेटा खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ गया और तीन दशक से ज्यादा समय तक अपनों से बिछड़ गया. मां की गोद सूनी हो गई, पिता की आंखें राह तकते-तकते थक गई. लेकिन किस्मत का खेल ऐसा रहा कि 31 साल बाद वही बेटा अचानक घर की चौखट पर लौट आया.
बदल गया युवक का नाम-धर्म
युवक का नाम और धर्म बदल चुका था, जिंदगी का सफर बिल्कुल अलग हो गया था, मगर सिर पर बचपन की चोट का निशान आज भी मौजूद था. कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित कांटाकोश गांव की यह कहानी भावुक कर देने वाली है.
खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ा, फिर खो गया रास्ता
करीब 31 साल पहले मोतीलाल यादव का नौ साल का बेटा पिंटू दूसरे बच्चों के साथ खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ गया. साथी बच्चे उतर गए, लेकिन वह उतर नहीं पाया. ट्रेन चल पड़ी और मासूम अपने घर, मां-बाप और बचपन की दुनिया से दूर निकल गया. जब होश आया तो वह राधिकापुर पहुंच चुका था. अनजान जगह और छोटी उम्र में उसे वापस घर का रास्ता नहीं सूझ रहा था.
नाम हो गया अब्दुल जब्बार
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के हरिकृष्णपुर गांव में अब्दुल रहीम ने बेसहारा बच्चे को सहारा दिया. खाना-पानी और रहने की जगह देकर उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला-पोसा. वहीं पिंटू का नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया. समय बीतता गया, बचपन जवानी में बदल गया. उसने मेहनत-मजदूरी की, दिल्ली समेत कई जगहों पर काम किया, शादी की और तीन बच्चे भी हो गए. जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन दिल के कोने में अपना घर और मां-बाप की यादें जिंदा रही.
धुंधली यादों के सहारे शुरू की तलाश
अब्दुल जब्बार बने पिंटू को बचपन की कुछ बातें याद थी, जैसे पिता की जमीन, बहन का नाम और गांव की धुंधली तस्वीरें. इन्हीं यादों को जोड़कर उसने परिवार की खोज शुरू की. मनिहारी और झारखंड के आसपास कई बार पहुंचा, लेकिन सफलता नहीं मिली. गंगा के कटाव ने गांव की पुरानी पहचान तक बदल दी थी. तीसरी बार कटिहार पहुंचने पर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर वह अपने घर तक पहुंच गया.
सिर का पुराना निशान बना पहचान का आधार
इतने लंबे अंतराल के बाद पहचान आसान नहीं थी. तभी मां मीना देवी की नजर बेटे के सिर पर पड़े पुराने निशान पर गई. बचपन में लगी चोट के निशान ने वह पहचान करा दी, जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका था. तीन दशक की दूरी मानो एक पल में सिमट गई. जिस चेहरे को बचपन के बाद कभी नहीं देख पाईं, उसी में अपना खोया हुआ लाल मिल गया.
मां की आंखों से बह निकले इंतजार के आंसू
मीना देवी ने बताया कि बेटे के लापता होने के बाद उन्होंने हर संभव जगह उसकी तलाश की थी. धीरे-धीरे उम्मीद कमजोर पड़ने लगी, लेकिन मन के भीतर आस बाकी थी कि अगर बेटा जीवित होगा तो कभी न कभी लौटेगा.
"कोई मां अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है. इतने साल बाद बेटे का लौटना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है."-मीना देवी, मां
स्थानीय युवा ने बताई फिल्मी कहानी
स्थानीय युवा समाजसेवी करण मानश ने इस घटना को फिल्म की कहानी जैसा बताते हुए कहा कि यह कटिहार, मनिहारी और कांटाकोश के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने पिंटू का पालन-पोषण करने वाले अब्दुल रहीम की सराहना की और कहा कि उन्होंने एक बेसहारा बच्चे को सहारा देकर मानवता की मिसाल पेश की.
"परिवार के मिलन में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम रही. अब्दुल रहीम ने एक बेसहारा बच्चे को सहारा देकर मानवता की मिसाल पेश की है."- करण मानश, स्थानीय युवा समाजसेवी
बदला नाम-धर्म, फिर भी परिवार ने खोले दिल के दरवाजे
पिंटू अब अब्दुल जब्बार के नाम से जाना जाता है. उसकी शादी हो चुकी है और तीन बच्चे हैं. लेकिन बेटे की बदली हुई पहचान माता-पिता के प्यार के आड़े नहीं आई. पिता मोतीलाल यादव ने साफ कहा, “वह हमारा बेटा है. हम उसे जरूर अपनाएंगे. उसकी पत्नी और बच्चों को भी पूरे प्यार और अधिकार के साथ स्वीकार करेंगे.”
"नौ साल का मेरा बेटा पिंटू दूसरे बच्चों के साथ खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ गया. उसके साथी बच्चे उतर गए, लेकिन वह ट्रेन से उतर नहीं पाया. ट्रेन खुली तो वो अपने घर, मां-बाप और काफी दूर निकल गया था."-मोतीलाल यादव, पिता
क्या कहता है पिंटू?
पिंटू ने भी कहा कि फिलहाल माता-पिता से दोबारा मिलना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है. वह अपनी पत्नी को कटिहार लाकर परिवार और गांव से परिचित कराना चाहता है. आगे का फैसला आपसी सहमति से लिया जाएगा.
"नौ साल का था जब ट्रेन में बैठा और वहां सोने के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के हरिकृष्णपुर गांव पहुंच गया था. तो एक शख्स ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाल-पोश के बड़ा किया. मेरा नाम पिंटू था लेकिन वहां उन्होंने मुझे अब्दुल जब्बार नाम दिया. अब मेरी शादी हो चुकी है और तीन बच्चे हैं."-पिंटू उर्फ अब्दुल जब्बार, लापता युवक
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