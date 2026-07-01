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बिहार में बीजेपी नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली, जमीन विवाद में खूनी खेल, एसपी ने संभाला मोर्चा

कटिहार में जमीन बंटवारे के विवाद में भाजपा नेता के भाई को गोली मार दी गई. पुलिस जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

भाजपा नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली
बीजेपी नेता के भाई को मारी गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 8:33 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में जमीन विवाद को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया. सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला हवाई अड्डा इलाके में भाजपा नेता ओमप्रकाश यादव के भाई विकास यादव को घर के अंदर गोली मार दी गई.

गोली लगते ही मची अफरातफरी : गंभीर रूप से घायल विकास यादव को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.

भाजपा नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली
भाजपा नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली (ETV Bharat)

जमीन बंटवारे को लेकर बढ़ा विवाद : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार में लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार को इसी विवाद के दौरान कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि विकास यादव के भाई के साले बिट्टू यादव और चिट्टू यादव ने गोलीबारी की. गोली लगने के बाद विकास यादव गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

एसपी ने खुद संभाली जांच की कमान : घटना की सूचना मिलते ही कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है और प्रथम दृष्टया घटना घर के भीतर हुई है.

मौके पर जांच करती पुलिस टीम
मौके पर जांच करती पुलिस टीम (ETV Bharat)

''घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है. वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, ताकि सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों की जांच की जा सके. पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है. घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है.''- परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, कटिहार

घटनास्थल से मिला खोखा : पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है. वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह और परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें.

अस्पताल में चल रहा इलाज
अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat)

आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी : एसपी परिचय कुमार ने बताया कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पूर्णिया में चल रहा इलाज : फिलहाल घायल विकास यादव का पूर्णिया के अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. दिनदहाड़े घर के भीतर हुई इस गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों के हिंसक रूप और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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