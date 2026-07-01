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बिहार में बीजेपी नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली, जमीन विवाद में खूनी खेल, एसपी ने संभाला मोर्चा

बीजेपी नेता के भाई को मारी गोली ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में जमीन विवाद को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया. सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला हवाई अड्डा इलाके में भाजपा नेता ओमप्रकाश यादव के भाई विकास यादव को घर के अंदर गोली मार दी गई. गोली लगते ही मची अफरातफरी : गंभीर रूप से घायल विकास यादव को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. भाजपा नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली (ETV Bharat) जमीन बंटवारे को लेकर बढ़ा विवाद : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार में लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार को इसी विवाद के दौरान कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि विकास यादव के भाई के साले बिट्टू यादव और चिट्टू यादव ने गोलीबारी की. गोली लगने के बाद विकास यादव गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया. एसपी ने खुद संभाली जांच की कमान : घटना की सूचना मिलते ही कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है और प्रथम दृष्टया घटना घर के भीतर हुई है.