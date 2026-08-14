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जन्म से हाथ नहीं! पैरों से लिख रहीं भविष्य, टीचर बनना चाहती है कटिहार की नन्हीं लक्ष्मी

जन्म से दोनों हाथ नहीं फिर भी पैरों से कलम थामकर पढ़ती लक्ष्मी शिक्षिका बनना चाहती है, रिपोर्ट- कटिहार से मनीष कुमार

क्लास रूम में पैरों से लिखती लक्ष्मी
क्लास रूम में पैरों से लिखती लक्ष्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 7:27 PM IST

5 Min Read
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कटिहार : कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत की लकीरें हाथों से लिखता है, लेकिन कटिहार की नन्ही लक्ष्मी ने इस सोच को ही बदल दिया है. जन्म से दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद कक्षा चार की छात्रा लक्ष्मी कुमारी अपने पैरों में कलम थामकर अक्षर लिख रही है. उसके लिए हर लिखा हुआ अक्षर सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं, बल्कि उस भविष्य की ओर एक कदम है जिसे वह खुद अपने दम पर गढ़ना चाहती है.

दिव्यांगता नहीं बनी पढ़ाई की दीवार : हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया में लक्ष्मी रोज पढ़ने आती है. हाथों के बिना वह पैरों की मदद से लिखती है, होमवर्क पूरा करती है और कक्षा की पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करती है. उसकी मेहनत देखकर स्कूल के शिक्षक और दूसरे बच्चे भी उसके जज्बे को सलाम करते हैं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

पैरों में कलम, आंखों में शिक्षिका बनने का सपना : लक्ष्मी कक्षा चार में पढ़ती है और आगे चलकर शिक्षिका बनना चाहती है. रोजमर्रा के कई काम भी वह पैरों से करने की कोशिश करती है. स्कूल में पैर में कलम फंसाकर लिखना उसके लिए अब सामान्य अभ्यास बन चुका है. कभी कभी कुछ बच्चे उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी उन बातों को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने देती.

माता-पिता पढ़े नहीं और बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी : लक्ष्मी के माता-पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं. मजदूरी कर परिवार चलाने वाले माता पिता के लिए तीन बेटियों और एक बेटे की जिम्मेदारी आसान नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने बेटी की पढ़ाई को कभी बोझ नहीं माना. उनके लिए लक्ष्मी की शिक्षा उसके भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है.

जन्म के बाद मिली थी छोड़ देने की सलाह : लक्ष्मी की मां रेणु देवी बताती हैं कि बेटी के जन्म के बाद कुछ लोगों ने उसे छोड़ देने तक की सलाह दी थी. लेकिन माता पिता ने समाज की बात नहीं मानी. उन्होंने बेटी को अपनाया, प्यार दिया और उसका नाम लक्ष्मी रखा. आज वही बेटी परिवार के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन गई है.

'जब हम नहीं रहेंगे, तब इसका सहारा कौन होगा?' : रेणु देवी कहती हैं कि जब तक वह और लक्ष्मी के पिता हैं, बेटी की हर संभव मदद करेंगे. लेकिन एक मां की चिंता यहीं खत्म नहीं होती. उन्हें डर है कि भविष्य में जब माता पिता नहीं रहेंगे, तब लक्ष्मी का सहारा कौन बनेगा. यही चिंता उन्हें बेटी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है. मां का कहना है कि लक्ष्मी जितना पढ़ना चाहेगी, वे उसे पढ़ाएंगे और शिक्षिका बनने के सपने में साथ देंगे.

स्कूल बना लक्ष्मी का दूसरा परिवार : विद्यालय के प्रधान शिक्षक विजय कुमार बताते हैं कि- ''लक्ष्मी की विशेष जरूरतों का स्कूल के सभी शिक्षक ध्यान रखते हैं. वह हाथों से खाना नहीं खा सकती और हाथ से लिखना भी संभव नहीं है. भोजन के समय उसे चम्मच उपलब्ध कराया जाता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे बच्चे भी उसकी मदद करते हैं.''

पैरों से लिखती लक्ष्मी
पैरों से लिखती लक्ष्मी (ETV Bharat)

होमवर्क भी करती है पूरा : प्रधान शिक्षक के मुताबिक लक्ष्मी पैर में कलम लगाकर लिखती है और उसे दिया गया होमवर्क भी पूरा करती है. शिक्षक उसके साथ विशेष संवेदनशीलता रखते हैं, ताकि शारीरिक कमी उसकी पढ़ाई और आत्मविश्वास के बीच दीवार न बन सके.

लक्ष्मी की कहानी प्रशासन तक पहुंची : लक्ष्मी की कहानी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी पहल की है. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर लक्ष्मी का यूडीआईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी कराई है. इसके अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाओं और सहयोग को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

डीएम बोले लक्ष्मी को मजबूर नहीं, मजबूत समझें : डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लक्ष्मी और उसके परिवार से मिलकर पूरी जानकारी लेने का निर्देश दिया है, ताकि उसे आगे हर संभव सहयोग मिल सके. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि ''लक्ष्मी को मजबूर नहीं, बल्कि मजबूत समझना चाहिए और समाज को उसके हौसले से सीख लेनी चाहिए. बच्ची के शिक्षक भी काफी प्रयास कर रहे हैं जो सराहनीय है.''

पैरों से लिखे अक्षर बन रहे भविष्य की इबारत : लक्ष्मी सिर्फ एक दिव्यांग बच्ची की कहानी नहीं है. वह उन परिवारों के लिए संदेश है, जो सामाजिक दबाव या छोटी छोटी परेशानियों के कारण बेटियों की पढ़ाई रोक देते हैं. लक्ष्मी ने साबित किया है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ साधन नहीं, हौसला भी जरूरी है.

हर अक्षर में एक सपना : आज लक्ष्मी अपने पैरों में कलम थामकर अक्षर लिख रही है. इन्हीं अक्षरों के सहारे वह एक दिन शिक्षिका बनने का सपना देखती है. उसके हाथ भले नहीं हैं, लेकिन उसके सपनों के पंख बेहद मजबूत हैं. उसे सिर्फ सहानुभूति नहीं, एक अवसर चाहिए—पढ़ने का, आगे बढ़ने का और अपने सपने को सच करने का.

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