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कटिहार में कोसी नदी किनारे देसी शराब की मंडी...VIDEO आने के बाद हरकत में उत्पाद विभाग

कटिहार: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए करीब 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं. राज्य सरकार लगातार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है, लेकिन कटिहार जिले से सामने आई तस्वीरें शराबबंदी के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. जिले के कोसी बांध और नदी किनारे खुलेआम देसी शराब की बिक्री होने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कोसी नदी किनारे देसी शराब की बिक्री: वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोसी नदी के किनारे नियमित रूप से देसी शराब की मंडी सजती है. यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शराब खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा भी इस नशे की चपेट में दिखाई दे रहे हैं.

वायरल वीडियो में दावा: स्थानीय लोगों के अनुसार, "कई युवक शराब पीने के बाद कोसी नदी के आसपास और पानी के किनारे समय बिताते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है. इसके बावजूद यह अवैध कारोबार लंबे समय से जारी रहने की बात कही जा रही है."

'क्या यह केवल लापरवाही है या कुछ और..': इस पूरे मामले ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कोसी बांध जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में खुलेआम शराब की बिक्री होने के आरोपों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रशासन की नजर इस गतिविधि पर क्यों नहीं पड़ी. लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह केवल लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है.