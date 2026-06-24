बिहार में 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप! मोहर्रम से पहले इलाके में दहशत
कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में किराना दुकान के कोल्ड ड्रिंक कैरेट से पांच देसी बम मिले, एफएसएल जांच में जुटी.
Published : June 24, 2026 at 6:10 PM IST
कटिहार : बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में पांच देसी बम बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला कोलासी पुलिस शिविर क्षेत्र से जुड़े मधुरा गांव का है, जहां एक किराना दुकान के बरामदे में रखे कोल्ड ड्रिंक के कैरेट से पुलिस ने पांच देसी बम बरामद किए हैं. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं.
कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में रखे थे बम : जानकारी के अनुसार, मधुरा गांव स्थित किराना दुकान के सामने बरामदे में कई कोल्ड ड्रिंक के कैरेट रखे हुए थे. इसी दौरान एक कैरेट में काले रंग के पॉलिथीन पर रखे पांच संदिग्ध देसी बम दिखाई दिए. बम जैसी वस्तु दिखते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे : सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दुकान के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी. बरामद पांचों बमों को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया है.
बम निरोधक दस्ता करेगा तकनीकी जांच : घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है. टीम बमों की प्रकृति, विस्फोटक सामग्री और उन्हें रखने के तरीके की जांच करेगी. पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बम कितने खतरनाक थे और इन्हें किस उद्देश्य से वहां रखा गया था.
सरपंच ने जताई चिंता की जांच की मांग : स्थानीय सरपंच मोती ने बताया कि किराना दुकान के कैरेट में बम रखे होने की सूचना मिलते ही पुलिस को जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि मोहर्रम जैसे संवेदनशील पर्व से पहले इस तरह देसी बम मिलना चिंता का विषय है. सरपंच ने मामले की गहराई से जांच कर दोषियों की पहचान करने की मांग की है.
दुकानदार की पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच : कोढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुकानदार का कुछ लोगों के साथ आपसी विवाद और रंजिश चल रही थी. ऐसे में निजी दुश्मनी के कारण किसी ने बम रखकर दुकानदार को डराने या फंसाने की कोशिश की हो, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है.
''जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि दुकानदार का कुछ लोगों के साथ आपसी विवाद और रंजिश चल रही थी. ऐसे में निजी दुश्मनी के तहत किसी ने बम रखकर डराने या फंसाने की कोशिश की हो, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है. पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और पूछताछ जारी है.''- सुनील कुमार शर्मा, कोढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (DSP)
हर संभावित बिंदु पर पड़ताल : डीएसपी ने बताया कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और दुकान के आसपास आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बम कब और किसने कैरेट में रखे. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मोहर्रम को लेकर इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता : बम बरामदगी की घटना के बाद कोढ़ा और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. मोहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है. पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है और लोगों से किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है.
जांच के बाद स्पष्ट होगी बम रखने की असली वजह : फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि देसी बम किसने और किस उद्देश्य से किराना दुकान के कैरेट में रखे थे. पुलिस का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट, बम निरोधक दस्ते की जांच और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की असली वजह सामने आएगी.
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