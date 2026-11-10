काली पूजा पर भव्य मेले की शुरुआत, बुद्ध थीम पर सजा भव्य पंडाल, बड़ा झूला बना आकर्षण का केंद्र
Katihar Kali Puja: कटिहार में काली पूजा पर भव्य मेले की शुरुआत हो गई है. इस बार बुद्ध थीम पर पंडाल बना है. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 10, 2026 at 1:32 PM IST
कटिहार: बिहार के काली पूजा की रौनक धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है. शहर के सेंट्रल कॉलोनी में इस बार आस्था, परंपरा और कलात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. यहां वर्ष 1968 से लगातार मां काली की पूजा-अर्चना के साथ भव्य पंडाल बनाने की परंपरा चली आ रही है. करीब 58 वर्षों से चली आ रही इस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भगवान बुद्ध की थीम पर आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है.
12 लाख रुपये की लागत से निर्माण
करीब 12 लाख रुपये की लागत से बने इस पंडाल की खूबसूरती और भव्य सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पंडाल को विशेष रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल के हिली से कारीगरों को बुलाया गया था. इन कारीगरों ने थर्मोकोल और प्लाईवुड से अपनी हस्तकला का शानदार नमूना पेश किया है. बारीक नक्काशी, आकर्षक बनावट और कलात्मक सजावट के जरिए पंडाल को भगवान बुद्ध की थीम के अनुरूप तैयार किया गया है.
20 दिनों बना भव्य पंडाल
पंडाल को तैयार करने में करीब 20 दिनों का समय लगा. कारीगरों ने दिन-रात मेहनत कर पंडाल को ऐसा रूप दिया है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इसकी खूबसूरती निहारने के लिए कुछ देर ठहर जा रहे हैं. पंडाल की भव्यता को और आकर्षक बनाने के लिए रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है. पश्चिम बंगाल से मंगाई गई रंग-बिरंगी लाइटें पूरे परिसर को जगमग कर रही हैं.
वहीं पंडाल के भीतर विराजमान मां काली की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है. मां के दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. बुद्ध थीम पर बने पंडाल और मां काली की आराधना का यह अनूठा संगम लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है.
बड़ा झूला बना आकर्षण का केंद्र
सेंट्रल कॉलोनी में काली पूजा के अवसर पर लगने वाला मेला भी इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. हर साल यहां मेले का आयोजन होता है लेकिन इस बार इसे पहले से अधिक भव्य बनाने की तैयारी की गई है. मेले में इस बार बड़ा झूला लगाया गया है, जिस पर बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े भी झूलने का आनंद ले सकेंगे. रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से पूरे परिसर को उत्सवी रूप दिया गया है. शाम होते ही रोशनी से जगमगाता पंडाल और मेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.
1968 से जारी है पूजा की परंपरा
मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष सुबोजित रॉय ने बताया कि सेंट्रल कॉलोनी में वर्ष 1968 से लगातार काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है. इस बार भगवान बुद्ध की थीम पर पंडाल तैयार कराया गया है. इसके निर्माण में करीब 12 लाख रुपये खर्च हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हिली से आए कारीगरों ने थर्मोकोल, प्लाईवुड और अन्य सामग्रियों से करीब 20 दिनों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है.
स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग
सुबोजित रॉय कहते हैं कि सेंट्रल कॉलोनी की काली पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मोहल्ले की पहचान और वर्षों पुरानी परंपरा है. हर साल पंडाल की थीम बदलती है लेकिन मां काली के प्रति लोगों की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आती. यही वजह है कि पूजा के दौरान स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. 58 वर्षों से जारी यह परंपरा आज भी सामूहिक सहयोग, आपसी एकजुटता और धार्मिक आस्था की मिसाल बनी हुई है.
"इस आयोजन की सबसे बड़ी ताकत मोहल्लेवासियों का सहयोग है. स्थानीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक सहयोग से ही हर साल पूजा का आयोजन संभव हो पाता है. पूजा के लिए मुख्य रूप से घर-घर जाकर चंदा संग्रह, दान और अन्य सहयोग के माध्यम से राशि जुटाई जाती है. कमेटी के पास आय का कोई अलग स्रोत नहीं है."- सुबोजित रॉय, कोषाध्यक्ष, मंदिर कमेटी
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