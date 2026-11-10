ETV Bharat / state

काली पूजा पर भव्य मेले की शुरुआत, बुद्ध थीम पर सजा भव्य पंडाल, बड़ा झूला बना आकर्षण का केंद्र

कटिहार में काली पूजा पर भव्य मेला ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के काली पूजा की रौनक धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है. शहर के सेंट्रल कॉलोनी में इस बार आस्था, परंपरा और कलात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. यहां वर्ष 1968 से लगातार मां काली की पूजा-अर्चना के साथ भव्य पंडाल बनाने की परंपरा चली आ रही है. करीब 58 वर्षों से चली आ रही इस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भगवान बुद्ध की थीम पर आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है.

12 लाख रुपये की लागत से निर्माण

करीब 12 लाख रुपये की लागत से बने इस पंडाल की खूबसूरती और भव्य सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पंडाल को विशेष रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल के हिली से कारीगरों को बुलाया गया था. इन कारीगरों ने थर्मोकोल और प्लाईवुड से अपनी हस्तकला का शानदार नमूना पेश किया है. बारीक नक्काशी, आकर्षक बनावट और कलात्मक सजावट के जरिए पंडाल को भगवान बुद्ध की थीम के अनुरूप तैयार किया गया है.

बुद्ध थीम पर सजा काली पूजा का भव्य पंडाल (ETV Bharat) 20 दिनों बना भव्य पंडाल

पंडाल को तैयार करने में करीब 20 दिनों का समय लगा. कारीगरों ने दिन-रात मेहनत कर पंडाल को ऐसा रूप दिया है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इसकी खूबसूरती निहारने के लिए कुछ देर ठहर जा रहे हैं. पंडाल की भव्यता को और आकर्षक बनाने के लिए रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है. पश्चिम बंगाल से मंगाई गई रंग-बिरंगी लाइटें पूरे परिसर को जगमग कर रही हैं. वहीं पंडाल के भीतर विराजमान मां काली की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है. मां के दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. बुद्ध थीम पर बने पंडाल और मां काली की आराधना का यह अनूठा संगम लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है. बुद्ध थीम पर सजा भव्य पंडाल (ETV Bharat) बड़ा झूला बना आकर्षण का केंद्र

सेंट्रल कॉलोनी में काली पूजा के अवसर पर लगने वाला मेला भी इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. हर साल यहां मेले का आयोजन होता है लेकिन इस बार इसे पहले से अधिक भव्य बनाने की तैयारी की गई है. मेले में इस बार बड़ा झूला लगाया गया है, जिस पर बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े भी झूलने का आनंद ले सकेंगे. रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से पूरे परिसर को उत्सवी रूप दिया गया है. शाम होते ही रोशनी से जगमगाता पंडाल और मेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.