रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराह रही थी गर्भवती, RPF महिला पुलिस ने कपड़े का घेरा बनाकर करवाई डिलीवरी

रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराह रही थी गर्भवती, RPF महिला पुलिस ने कपड़े का घेरा बनाकर करवाई डिलीवरी
ट्रेन से उतरी गर्भवती के लिए फरिश्ता बनीं आरपीएफ दीदियां, कपड़े का घेरा बनाकर सुरक्षित डिलीवरी कराई. मां और बच्चा दोनों स्वस्थ. पढ़ें खबर
Published : May 27, 2026 at 4:00 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार से मानवीय संवेदना और खाकी की बेहद सुंदर तस्वीर सामने आई है. अमूमन वर्दी वालों की बेरुखी की कई तस्वीरें मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं मगर आज खाकी की इस तस्वीर को देखकर आपका मन भी खिल उठेगा.
स्टेशन पर सेफ डिलीवरी: दरअसल कटिहार जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल कुमारी विमलेश और सब इंस्पेक्टर मुक्तिशील के विशेष सहयोग से प्रसव पीड़ा से कराह रही एक बेबस महिला की सुरक्षित डिलीवरी स्टेशन पर ही संपन्न हुई. इस सफल प्रसव के बाद अब जच्चा और बच्चा दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं.
मुंबई ट्रेन से आई महिला: घटना के बारे में बात करते हुए स्टेशन में तैनात आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मुक्ति शील ने बताया कि मुंबई से कटिहार आ रही एलटीटी एक्सप्रेस जैसे ही कटिहार स्टेशन पहुंची, तो कटिहार के सुदूर इलाके की रहने वाली एक महिला प्रसव पीड़ा से बेहद परेशान दिख रही थी.
कपड़े से बनाया घेरा: आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मुक्ति शील ने आगे बताया कि आनन-फानन में माहौल ऐसा गंभीर हुआ कि उसे स्टेशन से अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी डिलीवरी का समय आ गया. तभी आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही सूझबूझ दिखाई.
"अचानक ही माहौल गंभीर हो गया.. महिला को अस्पताल ले जाने का भी वक्त नहीं मिला, कपड़े से घेरा बनाकर उसकी डिलीवरी कराई. फिलहाल मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं." -मुक्ति शील, सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ
सुरक्षित प्रसव के बाद अस्पताल: महिला आरपीएफ कर्मी ने चारों तरफ से कपड़ा से घेरा बनाते हुए स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही पीड़ित महिला की बिल्कुल सुरक्षित डिलीवरी करवा दी. इसके ठीक बाद तुरंत ही जच्चा-बच्चा दोनों को बेहतर इलाज के लिए एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भेज दिया गया.
फरिश्ता बनी पुलिस: अब कटिहार की इन दो महिला आरपीएफ अधिकारियों और कर्मियों के ड्यूटी के दौरान इस तरह के अनूठे सहयोग की चारों तरफ भरपूर तारीफ हो रही है. इस मानवीय कार्य को देखने के बाद अब हर कोई यही कह रहा है कि सच में यह पुलिस वाली दीदी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं.
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