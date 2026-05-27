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रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराह रही थी गर्भवती, RPF महिला पुलिस ने कपड़े का घेरा बनाकर करवाई डिलीवरी

कटिहार: बिहार के कटिहार से मानवीय संवेदना और खाकी की बेहद सुंदर तस्वीर सामने आई है. अमूमन वर्दी वालों की बेरुखी की कई तस्वीरें मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं मगर आज खाकी की इस तस्वीर को देखकर आपका मन भी खिल उठेगा.

स्टेशन पर सेफ डिलीवरी: दरअसल कटिहार जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल कुमारी विमलेश और सब इंस्पेक्टर मुक्तिशील के विशेष सहयोग से प्रसव पीड़ा से कराह रही एक बेबस महिला की सुरक्षित डिलीवरी स्टेशन पर ही संपन्न हुई. इस सफल प्रसव के बाद अब जच्चा और बच्चा दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

मुंबई ट्रेन से आई महिला: घटना के बारे में बात करते हुए स्टेशन में तैनात आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मुक्ति शील ने बताया कि मुंबई से कटिहार आ रही एलटीटी एक्सप्रेस जैसे ही कटिहार स्टेशन पहुंची, तो कटिहार के सुदूर इलाके की रहने वाली एक महिला प्रसव पीड़ा से बेहद परेशान दिख रही थी.

कपड़े से बनाया घेरा: आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मुक्ति शील ने आगे बताया कि आनन-फानन में माहौल ऐसा गंभीर हुआ कि उसे स्टेशन से अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी डिलीवरी का समय आ गया. तभी आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही सूझबूझ दिखाई.