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बाढ़ में डूबे स्कूल, नाव बनी पाठशाला.. कटिहार के शिक्षक की अनोखी पहल

कटिहार की बाढ़ में स्कूल डूब गए लेकिन एक शिक्षक ने नाव को पाठशाला बना दिया है, जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं. रिपोर्ट-मनीष कुमार

Katihar flood
नाव पर पाठशाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2026 at 12:24 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया है. घरों में पानी घुस चुका है, सरकारी स्कूल डूब गए हैं और कोचिंग सेंटरों पर ताला लग चुका है. सड़कें गायब हो गई हैं और कई परिवार सड़क किनारे पॉलिथीन के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हैं. लेकिन इस तबाही के बीच कुछ बच्चों ने हार नहीं मानी और किताबें हाथ में थामे रखी हैं.

अमदाबाद के रघुनाथपुर में अनोखी पहल

कटिहार के अमदाबाद प्रखंड के रघुनाथपुर इलाके में एक शिक्षक ने बाढ़ के पानी के बीच नाव को ही पाठशाला बना दिया है. जब स्कूल तक पहुंचने का रास्ता पानी ने रोक दिया तो शिक्षक मोहम्मद साहब ने यह नई व्यवस्था शुरू की. दोपहर के भोजन के बाद करीब दो बजे नाव किनारे लगती है और कक्षा शुरू हो जाती है.

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सिर्फ नाव और किताबें (ETV Bharat)

न घंटी, न चारदीवारी, सिर्फ नाव और किताबें

इस अनोखी कक्षा में न तो घंटी बजती है और न ही कोई दीवार या बड़ा कमरा है. सिर्फ एक नाव, किताब-कॉपियां और पढ़ने-पढ़ाने का जुनून मौजूद है. बच्चे नाव पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जबकि चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई देता है.

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कोचिंग सेंटरों पर ताला लगा (ETV Bharat)

शिक्षक मोहम्मद साहब की मेहनत

शिक्षक मोहम्मद साहब ने अभिभावकों से बातचीत कर डूबे इलाकों से कुछ छात्र-छात्राओं को नाव के जरिए अपेक्षाकृत कम पानी वाले सुरक्षित स्थान तक लाना शुरू किया. वे खुद बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं और पढ़ाई के बाद घर भी छोड़ते हैं. वह दसवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं.

"घर में पानी है, स्कूल में पानी है और कोचिंग भी बंद है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे बंद होने दी जाए, इसी सोच के साथ नाव पर पाठशाला शुरू करने का फैसला किया. बच्चों को सुरक्षित स्थान तक लाने और पढ़ाई के बाद वापस घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मैं निभाता हूं."- मोहम्मद साह, शिक्षक

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नाव पर चल रही बच्चों की पढ़ाई (ETV Bharat)

सभी बच्चों को लाना संभव नहीं

बाढ़ की मौजूदा स्थिति में सभी छात्रों को नाव से लाना संभव नहीं हो पा रहा है. इसलिए फिलहाल सीमित संख्या में बच्चों के साथ यह नाव वाली पाठशाला चलाई जा रही है. घर, स्कूल और कोचिंग तीनों जगह पानी होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखने का प्रयास जारी है.

छात्र सत्यम कुमार का अनुभव

कक्षा पांच के छात्र सत्यम कुमार कहते हैं कि नाव पर पढ़ाई करने में उन्हें डर नहीं लगता. जिस जगह पाठशाला लगती है वहां पानी कम है और स्थान सुरक्षित है. घर, स्कूल और कोचिंग में पानी घुस चुका है, इसलिए वे नाव पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं.

"नाव पर पढ़ाई करने में डर नहीं लगता है. जहां पाठशाला लगती है वहां पानी कम है. घर, स्कूल और कोचिंग में पानी घुस चुका है, इसलिए नाव पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं."-सत्यम कुमार, छात्र

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शिक्षक मोहम्मद साहब पढ़ें रहे (ETV Bharat)

अन्नू कुमारी के सपने

कक्षा छह की छात्रा अन्नू कुमारी भी नाव पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं. उनके घर, स्कूल और कोचिंग तीनों जगह पानी है, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी. अन्नू आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हैं.

"स्कूल और कोचिंग के साथ मेरे घर में भी पानी है, लेकिन नाव पर पढ़ाई जारी है. मैं आगे चलकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूं."-अन्नू कुमारी, छात्रा

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सरकारी स्कूल डूब गए (ETV Bharat)

समाजसेवी की तारीफ

स्थानीय समाजसेवी शेख मसौवर ने इस पहल की सराहना की है. उन्होंने कहा कि अब तक नाव का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देखा था, लेकिन इस युवा शिक्षक ने नाव को ही पाठशाला बना दिया. बाढ़ के कठिन समय में बच्चों की पढ़ाई जारी रखना सराहनीय कदम है.

"अब तक आपने नाव का इस्तेमाल कर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा होगा, लेकिन इस युवा शिक्षक ने नाव को ही पाठशाला बना दिया. जिससे बाढ़ में बच्चों की पढ़ाई जारी है."-शेख मसौवर, स्थानीय समाजसेवी

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चारों तरफ बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

पानी सपनों को नहीं डुबो सका

बाढ़ ने कटिहार में घर, सड़क और स्कूल सब कुछ प्रभावित किया है, लेकिन नाव वाली यह पाठशाला एक अलग कहानी कह रही है. पानी ने स्कूल की इमारत डुबो दिया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और सपनों की राह नहीं रोक पाया. पढ़ने की जिद और पढ़ाने का जुनून हो तो रास्ता निकल ही आता है.

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