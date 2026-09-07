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शिक्षा या मौत का सफर? बिहार में बाढ़ के बीच हर दिन नाव से स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल

कटिहार में नाव से स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे, विभाग ने स्कूल को दूसरे स्कूल में अटैच किया. रिपोर्ट -मनीष कुमार ठाकुर

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कटिहार में नाव से स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 7:17 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में बाढ़ का पानी सिर्फ गांवों और सड़कों को नहीं डुबो रहा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई का रास्ता भी मुश्किल बना रहा है. यहां बरारी ब्लॉक में प्रतापगढ़ तटबंध के पास स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रतापगढ़ तक पहुंचने के लिए बच्चे अभी सड़कों के बजाय नावों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं. दरअसल यहां स्कूल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहां तक जाने के रास्ते पूरी तरह से डूबे हुए हैं. नतीजतन, इन बच्चों के लिए स्कूल का सफर पढ़ाई-लिखाई से ज्यादा जान जोखिम में डालने वाला काम बन गया है.

गंगा,कोसी और बरांडी में पानी के स्तर में उतार-चढ़ाव

गंगा, कोसी और बरांडी नदियों के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. प्रतापगढ़ स्कूल तक जाने का रास्ता पानी में डूबा होने के कारण, बच्चों के पास स्कूल पहुंचने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है. मजबूरी में, वे स्कूल तक जाने के लिए नाव से बाढ़ का पानी पार करते हैं.

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300 नामांकित छात्रों की सुरक्षा के लिए चुनौती

स्थानीय लोगों के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्र रोज़ाना नाव से स्कूल आते-जाते हैं. स्कूल में लगभग 300 बच्चे नामांकित हैं. बाढ़ ने उनकी पढ़ाई और सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल दिया है. कटिहार में, बाढ़ के पानी ने इन बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता मुश्किल बना दिया है.

बरंडी नदी में बढ़ता जलस्तर

जिले में बरांडी नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रतापगढ़ भी चारों तरफ से पानी से घिर गया है. बच्चों के इस तरह नाव से स्कूल आने- जाने को लेकर किसी भी दुर्घटना की आशंका को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने में रोजाना ₹500 का खर्च आता है.

रोज़ाना ₹500 का भारी खर्च

हर दिन, लगभग 100 बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं. गंगा, कोसी और बरंडी नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के कारण कटिहार के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है. इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है

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नाव पर बैठे बच्चे (ETV Bharat)

जान जोखिम में डालकर सफर

प्रतापगंज स्कूल के छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. स्कूल जाने और घर लौटने के लिए उन्हें नदी पार करनी पड़ती है. स्कूल के टीचर अब्दुल बारी कहते हैं कि बाढ़ का पानी फैलने के बाद से नाव ही आने-जाने का एकमात्र साधन बन गई है.

स्कूल मैनेजमेंट ने प्राइवेट नाविक का इंतज़ाम किया

टीचर ने आगे कहा कि सरकार ने अभी तक कोई नाव उपलब्ध नहीं कराई है. स्कूल प्रबंधन ने अपने खर्चे पर निजी नाविक की व्यवस्था की है, जिसे रोजाना ₹500 दिए जाते हैं. हर दिन 100 से अधिक बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए इस नाव से नदी पार करते हैं.

"बाढ़ का पानी फैलने के बाद से नाव ही आने-जाने का एकमात्र साधन बन गई है.सरकार ने अभी तक कोई नाव उपलब्ध नहीं कराई है. स्कूल प्रबंधन ने अपने खर्चे पर निजी नाविक की व्यवस्था की है, जिसे रोजाना ₹500 दिए जाते हैं." - अब्दुल बारी, शिक्षक

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चारों तरफ पानी से घिरा स्कूल का भवन (ETV Bharat)

सड़कें और पुल डूबे हुए

टीचर अब्दुल बारी ने आगे बताया कि हालांकि सड़कें और पुल मौजूद हैं, लेकिन वे कम ऊंचाई पर हैं और बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. जब तक पानी नहीं उतरता, तब तक बच्चों के लिए आना-जाना बहुत मुश्किल रहता है. फिर भी किसी तरह बच्चों को इसी तरह स्कूल लाना -ले जाना पड़ता है.

नाविक ने अपनी चिंताएं बताईं

वहीं नाविक नावेद अली ने माना कि भले ही उन्हें पानी के रास्ते बच्चों को ले जाने में डर लगता है, लेकिन वे मजबूरी में ऐसा करते हैं. नावेद अली ने बताया कि वे अपनी निजी नाव से बच्चों को स्कूल पहुंचाने और वापस लाने का काम करते हैं. रोजाना करीब 150 से 200 बच्चे नाव से नदी पार करते हैं. पानी के बीच बच्चों को ले जाने में डर तो लगता है लेकिन वह पूरी सावधानी से उन्हें स्कूल पहुंचाने और वापस लाने की कोशिश करते हैं.

"बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए निजी नाव का इस्तेमाल करता हूं.रोज़ाना लगभग 150 से 200 बच्चे नाव से नदी पार करते हैं. मैं पूरी सावधानी से उनको सुरक्षित यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं. इसके लिए मुझे 500 रुपये दिए जाते हैं." - नावेद अली, नाविक

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

माता-पिता को हादसे का डर

वहीं बच्चों के माता-पिता इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं. उनका कहना है कि बच्चे रोज नाव से स्कूल जाते हैं और उन्हें हमेशा किसी हादसे का डर सताता रहता है. हाल ही में एक बच्चे की डूबने से हुई मौत के बाद यह चिंता और बढ़ गई है. स्थानीय निवासी अंजलि देवी ने कहा कि मेरे तीन बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और उन सभी को रोज नाव से आना-जाना पड़ता है. जब भी मैं उन्हें नाव पर चढ़ते हुए देखती हूं, तो डर लगता है.

पक्के पुल की मांग

अंजलि देवी एक पक्का पुल बनाने की मांग करते हुए कहती है कि जल्द ही पुल का निर्माण हो जाए ताकि बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहकर अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े. उनका कहना है कि बच्चे रोज नाव पर बैठकर स्कूल जाते हैं और हादसे का डर बना रहता है.

"मेरे तीन बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और उन सभी को रोज नाव से आना-जाना पड़ता है. जब भी मैं उन्हें नाव पर चढ़ते हुए देखती हूं, तो डर लगता है. जल्द ही पुल का निर्माण हो जाए ताकि बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहकर अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े."- अंजलि देवी, अभिभावक

शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

वहीं घटना की जानाकारी होने पर शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की. जिला शिक्षा अधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने तुरंत स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों की जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ सही नहीं है. बाढ़ का पानी निकलने तक स्कूल को फिलहाल बगल के दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है.

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उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रतापगढ़ (ETV Bharat)

दूसरे स्कूल में क्लास शुरू

अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने पर स्कूल के हेडमास्टर को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा नाव से आवागमन नहीं करेगा. जब ​​तक पानी का स्तर कम नहीं हो जाता, तब तक प्रतापगढ़ स्कूल के छात्रों को अनारकली मध्य विद्यालय से जोड़ दिया गया है. बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे और टीचर भी वहीं जाकर पढ़ाएंगे. हालांकि आदेश के बावजूद भी शनिवार को बच्चे नाव की मदद से ही प्रतापगढ़ स्कूल पहुंचे.

"सूचना मिलने पर स्कूल के हेडमास्टर को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा नाव से आवागमन नहीं करेगा. जब ​​तक पानी का स्तर कम नहीं हो जाता, तब तक प्रतापगढ़ स्कूल के छात्रों को अनारकली मध्य विद्यालय से जोड़ दिया गया है. बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे और टीचर भी वहीं जाकर पढ़ाएंगे." - राहुल चंद्र चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी

शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती

यकीनन प्रतापगढ़ के हालात बाढ़ के दौरान ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं. एक तरफ, बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल पहुंचना चाहते हैं. जबकि दूसरी तरफ, पानी में डूबे रास्ते और नाव का सफर उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है.

व्यवस्था पर गंभीर सवाल

शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद, अब बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल में कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की गई है. इसके बावजूद स्थानीय लोग एक स्थायी समाधान की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, ताकि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में जलस्तर बढ़ने पर बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा फिर से खतरे में न पड़े.

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