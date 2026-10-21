5 नाबालिग बच्चियों के लापता होने की कहानी का 6 घंटे में पर्दाफाश, आंध्रप्रदेश से कटिहार लौट रही बिहार पुलिस
कटिहार में मेला घूमने निकली पांच नाबालिग बच्चियों के लापता होने पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सकुशल बरामद किया. रिपोर्ट-मनीष
Published : October 21, 2026 at 1:39 PM IST
कटिहार : बिहार के कटिहार जिले से दुर्गा पूजा मेला घूमने निकलीं पांच नाबालिग लड़कियां लापता हो गईं. राहत की बात ये है कि शिकायत दर्ज होने के महज 6 घंटे के अंदर ही नाबालिग बच्चियों के बारे में जानकारी बिहार पुलिस के हाथ लग गई. मामले की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने सभी बच्चियों को आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम डि्स्ट्रिक्ट से बरामद किया है.
कटिहार की लापता पांच बच्चियां बरामद
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज छह घंटे के भीतर पांचों नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस टीम सभी बच्चियों को लेकर कटिहार लौट रही है. कटिहार पुलिस के मुताबिक उनके यहां पहुंचने के बाद, उनके घर से निकलने और आंध्र प्रदेश पहुंचने के पीछे की पूरी कहानी स्पष्ट हो सकेगी.
''मनसाही थाना में मामला दर्ज किया गया है और सभी नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस टीम सभी बच्चियों को लेकर कटिहार आ रही है. कटिहार पहुंचने के बाद उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे वहां कैसे पहुंचीं और घर से निकलने के पीछे क्या वजह थी.''- विशाल आनंद, एसडीपीओ, सदर, कटिहार
पीड़िता के आवेदन पर दर्ज हुआ था मामला
पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 को मनसाही थाना क्षेत्र से पांच नाबालिग लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली थी. परिजनों की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मनसाही थाना में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.
19 अक्टूबर को घर से निकली थीं बच्चियां
पीड़िता द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, पांचों लड़कियां दुर्गा पूजा का मेला घूमने 19 अक्टूबर 2026 को घर से निकली थीं. आवेदन में बताया गया है कि बच्चियों की उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष के बीच है. आवेदन में बच्चियों के घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटने को लेकर चिंता जताई गई थी.
6 घंटे के भीतर बरामद हुई बच्चियां
परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बच्चियों के होने की जानकारी मिली. इसके बाद आरपीएफ श्रीकाकुलम और आरपीएफ कटिहार की सहायता से पुलिस ने सभी पांचों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया.
कटिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाईः मनसाही थाना कांड में लापता पाँच नाबालिग लड़कियाँ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से 6 घंटे के अंदर बरामद। @bihar_police #KatiharPolice #HainTaiyaarHum #अलफोल्लोवेर्स @BiharHomeDept https://t.co/3lXHEKgSix— Katihar Police (@SpKatihar) October 21, 2026
''विशेष जांच दल ने तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से महज छह घंटे के भीतर बच्चियों का पता लगा लिया. बरामदगी के बाद पुलिस टीम उन्हें कटिहार लाने के लिए आंध्र प्रदेश रवाना हुई. मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.''- कटिहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय
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