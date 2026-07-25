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NEET पेपर लीक विरोध: हंगामे के बाद मैदान पर उतरे कटिहार DM-SP, युवाओं को दिया जीत का मंत्र

NEET पेपर लीक को लेकर जारी विरोध के बीच, कटिहार DM-SP ने मैदान पर युवाओं से किया संवाद, हिंसा छोड़ शिक्षा पर ध्यान की अपील

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कटिहार DM-SP का युवाओं से संवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 1:32 PM IST

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कटिहार: NEET प्रश्न पत्र लीक को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में जारी छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच बिहार के कटिहार में प्रशासन का एक अलग और सकारात्मक पहलू देखने को मिला. छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान कई राज्यों में एक ओर जहां हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई की तस्वीरें सामने आईं, वहीं कटिहार जिला प्रशासन ने युवाओं से संवाद का अनोखा तरीका अपनाया.

खेल-खेल में संवाद: यहां जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार क्रिकेट मैदान में युवाओं के बीच पहुंचे और खेल-खेल में उनके साथ संवाद किया. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने युवाओं से अपने भविष्य पर ध्यान देने तथा किसी भी असामाजिक तत्व का मोहरा नहीं बनने की अपील की.

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मैदान पर उतरे कटिहार DM आशुतोष द्विवेदी (ETV Bharat)

डीएम ने खेला क्रिकेट डीएम आशुतोष द्विवेदी ने क्रिकेट पिच पर उतरकर बल्ला थामा और शानदार शॉट लगाकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया. इसके बाद उन्होंने युवाओं के बीच अपना शायराना अंदाज पेश करते हुए कहा - "कितने रोड़े लगाएगा जालिम मेरी मंजिल के रास्तों पर, हौसलों में जान है तो मंजिल खुद कदम चूमेगी."

शिक्षा और मेहनत का संदेश: डीएम की इस शायरी पर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. उन्होंने छात्रों से कहा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन लक्ष्य से भटकने के बजाय शिक्षा और मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है.

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कटिहार DM ने लगाया शॉट (ETV Bharat)

"जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन लक्ष्य से भटकने के बजाय शिक्षा और मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है."- आशुतोष द्विवेदी, डीएम, कटिहार

पुलिस अधीक्षक का बयान: वहीं पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने कहा कि 23 जुलाई को NEET प्रश्न पत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने छात्रों की भीड़ का फायदा उठाकर समाहरणालय के मुख्य द्वार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की और पथराव किया. ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.

प्रशासन संवाद के लिए तैयार: साथ ही पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा और अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी है, लेकिन यदि किसी को अपनी बात रखनी है तो प्रशासन संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से उसकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है.

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युवाओं से संवाद करते एसपी (ETV Bharat)

"अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो प्रशासन संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से उसकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है."- परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, कटिहार

पुलिस का लाठीचार्ज: गौरतलब है कि बीते 23 जुलाई को कटिहार में NEET प्रश्न पत्र लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हो गई थी. पथराव और उपद्रव के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था.

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युवाओं की भीड़ (ETV Bharat)

सकारात्मक संदेश देने की पहल: अब हालात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने युवाओं के बीच पहुंचकर खेल और संवाद के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने की पहल की है. क्रिकेट मैदान से दिया गया यह संदेश साफ था कि युवा अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और बेहतर भविष्य के निर्माण में लगाएं, न कि किसी के बहकावे में आकर हिंसा का हिस्सा बनें.

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