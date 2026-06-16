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ऊंची कुर्सी छोड़ जमीन पर बैठे DM, एएनएम छात्राओं की फरियाद सुनी

कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी एएनएम छात्राओं की समस्याएं सुनने के लिए जमीन पर बैठ गये. इस दृश्य ने सभी का दिल जीत लिया.

Katihar DM Ashutosh Dwivedi
कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 11:31 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने वाली एक तस्वीर पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. अक्सर सरकारी अधिकारियों पर कार्यालयों तक सीमित रहने और आम लोगों की समस्याओं से दूर रहने के आरोप लगता रहा है, लेकिन कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अपने व्यवहार और कार्यशैली से इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है.

जमीन पर बैठे DM साहेब: एएनएम कॉलेज की छात्राओं की समस्याओं को सुनने के लिए डीएम ने जिस तरह जमीन पर बैठकर संवाद किया, उसने न केवल छात्राओं का दिल जीता बल्कि आम लोगों के बीच भी प्रशासन की एक सकारात्मक और संवेदनशील छवि पेश की. मामला कटिहार एएनएम कॉलेज की छात्राओं से जुड़ा है.

कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी (ETV Bharat)

क्या था छात्राओं की समस्याएं: छात्राओं ने हॉस्टल की साफ-सफाई, पेयजल संकट, सुरक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक अव्यवस्था और कॉलेज प्रबंधन की कथित मनमानी के खिलाफ भेड़िया रहिका के पास कटिहार-पूर्णिया मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा.

समाहरणालय पहुंची छात्राएं: प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया. सबसे पहले अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया. बाद में उप विकास आयुक्त भी उनसे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन छात्राएं अपनी बात सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखने की मांग पर अड़ी रहीं. जब छात्राएं अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय पहुंची तो वहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

डीएम का दिल जीतने वाला अंदाज: जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी अपने चैंबर से बाहर निकले और छात्राओं के बीच जमीन पर बैठ गए. उन्होंने छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना, एक-एक शिकायत पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई: जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि छात्राओं की कई शिकायतें गंभीर प्रकृति की हैं. कुछ समस्याओं का तत्काल समाधान कर दिया गया है, जबकि अन्य मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि हॉस्टल की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा और ट्यूटर की उपलब्धता को लेकर मिली शिकायतों की जांच डीडीसी की निगरानी में कराई जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

"प्रशासनिक अधिकारी जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं. यदि कोई नागरिक जमीन पर बैठकर अपनी समस्या बता रहा हो और अधिकारी ऊंची कुर्सी पर बैठा रहे, तो यह अच्छा संदेश नहीं देता. सभी लोग बराबर हैं और इसी भावना के साथ छात्राओं के बीच बैठकर उनकी बातें सुनीं."-आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी

डीएम से छात्राएं बेहद प्रभावित: जिलाधिकारी के इस व्यवहार से छात्राएं भी बेहद प्रभावित नजर आईं. एएनएम छात्रा राधा रानी ने कहा कि जिलाधिकारी का यह मानवीय अंदाज उन्हें बेहद पसंद आया. उन्होंने बताया कि डीएम के आने से पहले कुछ अधिकारियों द्वारा मुकदमे और कार्रवाई की बातें कही जा रही थी, लेकिन जिलाधिकारी ने बेहद शांत और संवेदनशील तरीके से उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया.

"यह हमारे लिए यादगार क्षण था कि जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ने जमीन पर बैठकर हमारी बातों को सुन रहे थे, उन्हेंने उसे महत्व दिया."-एएनएम छात्रा

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