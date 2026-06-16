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ऊंची कुर्सी छोड़ जमीन पर बैठे DM, एएनएम छात्राओं की फरियाद सुनी

कटिहार: बिहार के कटिहार में प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने वाली एक तस्वीर पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. अक्सर सरकारी अधिकारियों पर कार्यालयों तक सीमित रहने और आम लोगों की समस्याओं से दूर रहने के आरोप लगता रहा है, लेकिन कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अपने व्यवहार और कार्यशैली से इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है.

जमीन पर बैठे DM साहेब: एएनएम कॉलेज की छात्राओं की समस्याओं को सुनने के लिए डीएम ने जिस तरह जमीन पर बैठकर संवाद किया, उसने न केवल छात्राओं का दिल जीता बल्कि आम लोगों के बीच भी प्रशासन की एक सकारात्मक और संवेदनशील छवि पेश की. मामला कटिहार एएनएम कॉलेज की छात्राओं से जुड़ा है.

कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी (ETV Bharat)

क्या था छात्राओं की समस्याएं: छात्राओं ने हॉस्टल की साफ-सफाई, पेयजल संकट, सुरक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक अव्यवस्था और कॉलेज प्रबंधन की कथित मनमानी के खिलाफ भेड़िया रहिका के पास कटिहार-पूर्णिया मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा.

समाहरणालय पहुंची छात्राएं: प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया. सबसे पहले अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया. बाद में उप विकास आयुक्त भी उनसे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन छात्राएं अपनी बात सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखने की मांग पर अड़ी रहीं. जब छात्राएं अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय पहुंची तो वहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

डीएम का दिल जीतने वाला अंदाज: जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी अपने चैंबर से बाहर निकले और छात्राओं के बीच जमीन पर बैठ गए. उन्होंने छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना, एक-एक शिकायत पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.