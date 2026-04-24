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ममता का कत्ल करने वाले कलयुगी बेटे को उम्रकैद, मां की हत्या के दोषी को 10 साल बाद मिली सजा

कटिहार कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को उम्रकैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाकर 10 साल बाद न्याय दिया. पढ़ें-

Katihar court
कटिहार में मां की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 8:49 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार व्यवहार न्यायालय ने समाज को झकझोर देने वाले एक हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-3 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मुकेश नोनिया को अपनी ही मां की निर्मम हत्या का दोषी करार दिया. उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के साथ ही पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है.

कुदाल से वार कर ली थी मां की जान: यह घटना साल 2016 की है, जो बारसोई थाना क्षेत्र के बलसर गांव में घटी थी. आरोपी मुकेश नोनिया ने मामूली विवाद में अपनी मां हेमसरी देवी पर कुदाल से हमला कर दिया था. इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. ममता का गला घोंटने वाली इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को उम्रकैद (ETV Bharat)

10 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया: न्यायालय में इस चर्चित मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली. केस संख्या 63/16 और सेशन ट्रायल संख्या 118/17 के तहत चली इस कार्यवाही में न्याय की प्रक्रिया को पुख्ता करने के लिए हर पहलू की जांच की गई. अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि रिश्तों का कत्ल करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शता.

गवाहों और साक्ष्यों ने पुख्ता किया मामला: सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. इनमें मामले के अनुसंधानकर्ता (IO), चिकित्सक और कई प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे. अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए मुकेश नोनिया को हत्या का मुख्य दोषी पाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव ने दलीलें दीं, लेकिन साक्ष्यों के सामने वे टिक न सकी.

भिक्षाटन कर पाला था बेटा: इस मामले का सबसे दुखद पहलू मृतका हेमसरी देवी का संघर्ष था। स्थानीय लोगों के अनुसार, हेमसरी देवी ने भिक्षाटन (मांगकर) कर अपने बेटे मुकेश को पाल-पोस कर बड़ा किया था. जिस मां ने खुद भूखे रहकर बेटे का पेट भरा, उसी बेटे ने उनकी ममता का ऐसा क्रूर अंत किया. अदालत में जब यह बात सामने आई, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.

अभियोजन पक्ष की सफल पैरवी: एडिशनल पीपी पंचानंद सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष ठोस सबूत रखे थे. उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला न केवल एक हत्या है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की हत्या है. अभियोजन की मजबूत दलीलों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के कारण ही आरोपी को उम्रकैद जैसी कठोर सजा दिलाना संभव हो पाया.

"अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे अपराध पूरी तरह सिद्ध हो गया. इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई."-पंचानंद सिंह, एडिशनल पीपी

न्याय की जीत से ग्रामीणों में संतोष: अदालत के इस फैसले का बलसर गांव के लोगों ने स्वागत किया है. ग्रामीणों का कहना है कि मुकेश ने जो अपराध किया था, उसके लिए उसे सजा मिलना बेहद जरूरी था. हालांकि न्याय मिलने में एक दशक का समय लग गया, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई. लोगों ने कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका पर आम जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है.

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