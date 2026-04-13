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कटिहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कैंपस में बढ़ाई गई सुरक्षा

कटिहार: बिहार के कटिहार में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. धमकी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

कटिहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही आने-जाने वालों की सघन जांच की जा रही है.

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"बम को लेकर मेल किया गया था. हो सकता है कि मेल फर्जी भी हो, लेकिन हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं. एफआईआर करके आगे जांच की जाएगी"- आशुतोष द्विवेदी,जिलाधिकारी

साइबर थाना में केस दर्ज: वहीं, पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. धमकी भरे ईमेल की जांच तकनीकी टीम द्वारा की जा रही है ताकि इसके पीछे शामिल तत्वों का जल्द पता लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है.