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कटिहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कैंपस में बढ़ाई गई सुरक्षा

कटिहार सिविल कोर्ट को धमकी भरा ईमेल भेजकर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके बाद से प्रशासन सतर्क है. पढ़ें

Katihar Civil Court
कटिहार सिविल कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 7:31 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. धमकी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

कटिहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही आने-जाने वालों की सघन जांच की जा रही है.

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"बम को लेकर मेल किया गया था. हो सकता है कि मेल फर्जी भी हो, लेकिन हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं. एफआईआर करके आगे जांच की जाएगी"- आशुतोष द्विवेदी,जिलाधिकारी

साइबर थाना में केस दर्ज: वहीं, पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. धमकी भरे ईमेल की जांच तकनीकी टीम द्वारा की जा रही है ताकि इसके पीछे शामिल तत्वों का जल्द पता लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है.

"कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के लिए निरीक्षण किया जा रहा है. जांच जारी है. सुरक्षा बढ़ा दी गई है."- शिखर चौधरी,पुलिस अधीक्षक

Katihar Civil Court
कटिहार सिविल कोर्ट (ETV Bharat)

प्रशासन पूरी तरह सतर्क: सूत्रों के अनुसार, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की मदद से कोर्ट परिसर की गहन तलाशी भी ली गई. हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. इस घटना के बाद आम लोगों और वकीलों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल जरूर बना, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई. फिलहाल कोर्ट का कामकाज सामान्य रूप से जारी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हैं.

कई कोर्ट को उड़ाने की धमकी: बिहार के विभिन्न अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार दी जा रही है. सोमवार को पूर्णिया, किशनगंज और हाजीपुर कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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