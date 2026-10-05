ETV Bharat / state

बिहार में अधिवक्ता का दिनदहाड़े बाजार में मर्डर, सीने पर चढ़कर कनपटी में मारी गोली

कटिहार में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

कटिहार : बिहार के कटिहार में सोमवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली पटेल चौक के पास की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने बीच बाजार अधिवक्ता को निशाना बनाया. मृतक की पहचान अधिवक्ता गुड्डू अंसारी के रूप में हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.