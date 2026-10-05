बिहार में अधिवक्ता का दिनदहाड़े बाजार में मर्डर, सीने पर चढ़कर कनपटी में मारी गोली
कटिहार में बदमाशों ने अधिवक्ता को बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी. इलाके में सनसनी फैल गई है. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 5, 2026 at 11:32 AM IST
कटिहार : बिहार के कटिहार में सोमवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली पटेल चौक के पास की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने बीच बाजार अधिवक्ता को निशाना बनाया. मृतक की पहचान अधिवक्ता गुड्डू अंसारी के रूप में हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
अधिवक्ता को मारी दिनदहाड़े बाजार में गोली
कटिहार में अधिवक्ता के मर्डर का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि अपराधी बेखौफ होकर दिनदहाड़े जाते हैं और बंदूक निकालकर उसके सीने पर चढ़ जाते हैं फिर सिर में गोली दाग देते हैं. अपराधी एकदम बेखौफ दिख रहे हैं और आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं. इस मामले में पुलिस की टीम ने वारदात स्थल को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है.
घर के पास ही रहने वाले हैं आरोपी
मृत अधिवक्ता गुड्डू अंसारी के रिश्तेदार ने बताया कि जिन लोगों ने उसे मारा है उसको हम लोग पहचानते हैं. वह घर के आसपास ही रहने वाले लोग हैं. दो-तीन महीने पहले किसी बात को लेकर गुड्डू और उनमें बहस हुई थी जिसमें उन लोगों ने गोली मारने की धमकी दी थी. रिश्तेदार ने आशंका जताई की उसी विवाद में ये वारदात हुई होगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
"जिन लोगों ने गोली मारी है उन्हें वहां मौजूद कुछ लोग जानते हैं. हत्यारे घर के ही आसपास रहन वाले हैं. उन्होंने कोर्ट में तीन महीने पहले हुई बहस की रंजिश में हत्या की है. हत्या करने की धमकी भी उन लोगों ने दी थी."- गुड्डू अंसारी के रिश्तेदार
पुलिस कर रही मामले की जांच
स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन लोगों ने गुड्डू अंसार को बीच सड़क पर घेर लिया. कुछ लोग उसपर हमला कर रहे थे जब वह गिर गए तो उनके सिर में गोली मारकर फरार हो गए. गोली लगते ही वह सड़क किनारे फुटपाथ की सीढ़ियों पर लुढ़क गए. इधर बदमाश आराम से वहां से निकल गए. पुलिस ने बताया कि वारदात किस वजह से हुई टीम इसकी जांच कर रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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