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फैशन बुटीक की आड़ में नशे का कारोबार, दो तस्कर अरेस्ट, किच्छा में चोरी का खुलासा

कुमाऊं पुलिस लगातार एक्शन में हैं. पुलिस ने काठगोदाम में 10 लाख रुपये की 5 किलो से अधिक चरस बरामद की है.

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कुमाऊं पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 10, 2026 at 5:50 PM IST

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हल्द्वानी/रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ और नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने काठगोदाम क्षेत्र में एक बुटीक की दुकान से करीब 10 लाख रुपये की 5 किलो से अधिक चरस बरामद की है. साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं,ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किच्छा क्षेत्र के बंद मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया. जिसमें तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है गया है.

10 लाख रुपये की 5 किलो से अधिक चरस बरामद: काठगोदाम पुलिस, एएनटीएफ और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने दमुवाढूंगा क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद की. पुलिस टीम ने देवखड़ी इलाके में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के सामने स्थित “डी फैशन बुटीक” नामक दुकान पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान दो तस्करों के कब्जे से 5 किलो 2 ग्राम अवैध चरस बरामद की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है. पुलिस ने मौके से प्रवीण आर्या निवासी देवखंडी हल्द्वानी और बलवंत सिंह निवासी कपकोट बागेश्वर को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में सामने आया है कि बरामद चरस बागेश्वर क्षेत्र से लाकर नैनीताल जिले में सप्लाई की जानी थी. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने बताया दुकान की आड़ पर चरस का काला कारोबार किया जा रहा था. जिस पर एक्शन हुआ है.

किच्छा में हुई बड़ी चोरी का खुलासा: किच्छा क्षेत्र में बंद मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

घटना 19 अप्रैल की रात की है, जब थाना किच्छा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में स्थित एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया. बदमाश घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगदी चोरी कर फरार हो गए थे. मामले में 20 अप्रैल को पीड़ित राजेन्द्र कुमार गोयल की तहरीर पर थाना किच्छा में मुकदमा दर्ज किया गया. एसएसपी अजय गणपति ने तत्काल विशेष पुलिस टीमों का गठन किया. पुलिस ने किच्छा, रुद्रपुर, बहेड़ी, बरेली, रामपुर और सितारगंज क्षेत्रों के लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी साक्ष्यों और लगातार सुरागरसी के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले.

9 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सितारगंज के केशवनगर इलाके में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.गिरफ्तार आरोपियों में दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश गुप्ता, अकील अहमद और दीपक रस्तोगी उर्फ लड्डू शामिल हैं. आरोपियों के कब्जे से 389 ग्राम सोने के आभूषण, 3 किलो 417 ग्राम चांदी के आभूषण, 3 लाख 485 रुपये नगद, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, चोरी में प्रयुक्त आला नकब, एक काली एफजेड यामाहा मोटरसाइकिल, बैग, शर्ट और तौलिया बरामद किया है.

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