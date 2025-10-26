ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा, केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक ने लिया आशीर्वाद

स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कथा का वाचन किया.

Swami Rambhadracharya Ji Maharaj
गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का कथा आयोजित किया गया है. यहां स्वामी जी श्रीमदभागवत की कथा कह रहे हैं. रविवार को कथा सुनने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और मरवाही के विधायक प्रणव मरपच्ची पहुंचे. मंच पर पहुंचकर उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को सादर प्रणाम किया. इस दौरान जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ऐलान किया कि मैं यह भागवत कथा छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवानों को समर्पित कर रहा हूं.

"कथा सुनना मेरा सौभाग्य": कथा सुनने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए धार्मिक यात्रा से भरा दिन रहा. मैंने पहले अमरकंटक में आयोजित युवा संत चिंतन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उसके बाद फिर पेंड्रा आकर स्वामी रामभद्राचार्य से भागवत कथा सुना. यह मेरे लिए आध्यात्मिक अनुभव से भरा रहा.

जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज (ETV BHARAT)

"छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ा जाना दुखद": इस अवसर पर पत्रकारों ने तोखन साहू से रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर सवाल किया. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय और घृणित कृत्य है. जो भी व्यक्ति इस कृत्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला सरकार के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं- तोखन साहू, केंद्रीय राज्य मंत्री

Rambhadracharya Ji Maharaj
रामभद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद लेते तोखन साहू (ETV BHARAT)

"सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कर रही कार्रवाई": पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से सवाल पूछा. इस सवाल क जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार धर्मांतरण के पूरी तरह खिलाफ है. जो भी लोग प्रलोभन या धन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी.

छठ पूजा, खरना के बाद सांध्य अर्घ्य की तैयारी, बलरामपुर एएसपी ने लिया घाटों का जायजा

रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने पर धमतरी में भी विरोध, क्रांति सेना ने कहा- फांसी की सजा दो

TAGGED:

KATHA OF RAMBHADRACHARYA JI
GAURELA PENDRA MARWAHI
जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू
RAMBHADRACHARYA JI MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.