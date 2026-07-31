ETV Bharat / state

कटघोरा उरगा चांपा एनएच वर्क अटका, 51 गांवों में रजिस्ट्री पर रोक से ग्रामीण परेशान, साल दर साल बढ़ रही लागत

कोरबा जिले में कटघोरा उरगा चापा एनएच का काम पिछले चार साल से अटका है.जिससे परियोजना की लागत बढ़ चुकी है,वहीं 51 गांव परेशान हैं.

Katghora Urga Champa NH
कटघोरा उरगा चांपा एनएच वर्क अटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 3:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा : कोरबा जिले में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दावे प्रशासनिक सुस्ती और तकनीकी पेचीदगियों के बीच फंसे हैं. चांपा से उरगा और फिर आगे कटघोरा तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) का मामला पिछले लगभग 4 साल से अटका हुआ है. दो चरणों में बंटी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का चांपा से उरगा तक का पहला चरण तो जैसे-तैसे पूरा हो गया है, लेकिन दूसरा चरण पिछले चार साल से सिर्फ फाइलों और बैठकों में ही उलझकर रह गया है. जानकारी के अनुसार एलाइनमेंट तय ना होने के कारण जहां एक ओर क्षेत्र का विकास बाधित है वहीं दूसरी ओर एनएच 130( कटघोरा अंबिकापुर) तक की कनेक्टिविटी सीधे तौर पर लोगों को नहीं मिल रही है. साथ ही साथ 51 गांवों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध होने के कारण ग्रामीण अपनी जमीनों का सौदा नहीं कर पा रहे हैं.


समझिए दो चरण की योजना का पूरा खाका

​दो चरणों की योजना में दूसरा चरण पूरी तरह अधर में है. ​प्रस्तावित योजना के अनुसार, कटघोरा से उरगा और उरगा से चांपा तक एनएच का निर्माण दो चरणों में होना था. पहला चरण पूरा होने से कुछ राहत जरूर मिली है. लेकिन उरगा से कटघोरा तक के 38 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण अधर में लटक गया है. इस परियोजना की कुल लागत अब लगभग 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है.

Katghora Urga Champa NH
कटघोरा उरगा चांपा एनएच वर्क अटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ban on property registration
51 गांवों में रजिस्ट्री पर रोक से ग्रामीण परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​राष्ट्रीय राजमार्ग 130 तक के मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

इस मार्ग को सीधे अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना है, जिससे उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य क्षेत्र के बीच आवागमन पूरी तरह सुगम होना था. ​पिछले चार वर्षों से इस महत्वपूर्ण मार्ग का अंतिम एलाइनमेंट तय नहीं किया जा सका है. कभी सर्वे रिपोर्ट तो कभी तकनीकी बदलावों के नाम पर फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूम रही हैं. ​

कटघोरा उरगा चांपा एनएच वर्क अटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

51 गांवों में रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध

​एलाइनमेंट तय न होने का खामियाजा आसपास के 51 गांवों के भूमिस्वामियों और किसानों को भुगतना पड़ रहा है. सड़क निर्माण के संभावित दायरे की वजह से इन गांवों में जिला प्रशासन द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. लोग अपनी ही जमीन के मालिक होने के बावजूद न तो उस पर कोई नया निर्णय ले पा रहे हैं और ना ही प्रशासनिक पाबंदियों के कारण कोई राहत पा रहे हैं.

Katghora Urga Champa NH
कटघोरा उरगा चापा एनएच का काम अटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​प्रशासनिक उदासीनता, जमीन अधिग्रहण है बड़ा कारण ​

प्रशासन और एनएचएआई (NHAI) के बीच आपसी समन्वय बनाकर चार साल के भीतर एलाइनमेंट का विवाद सुलझाया जा सकता था. दूसरा कारण जमीन अधिग्रहण में लेट लतीफी, अतिक्रमण और कुछ तकनीकी पेंच भी है. बार-बार ज्ञापन सौंपने और गुहार लगाने के बावजूद जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. ​इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के पटरी से उतरने और 51 गांवों में लगी रजिस्ट्री पर रोक से NHAI की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे. वहीं कलेक्टर ने कहा है कि जल्द ही उरगा से कटघोरा तक एनएच निर्माण का काम शुरु होगा.

NH work stalled
साल दर साल बढ़ रही लागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उरगा से कटघोरा तक के एनएच निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. एलाइनमेंट जल्द ही क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जिन गांव की रजिस्ट्री पर बैन लगा है. वहां के जमीन की रजिस्ट्री भी होगी, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर परियोजना को पूर्ण किया जाएगा- कुणाल दुदावत, कलेक्टर

वर्ष 2017 में मिली थी योजना को मंजूरी

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2017 में मंजूरी मिली थी. उरगा से चांपा 38.2 किमी की लागत 630 करोड़ थी. जिसे पूर्ण कर लिया गया है. इसका दूसरा चरण उरगा से कटघोरा 38 किमी है. जिसकी लागत पहले 999 करोड़ थी, समय बीतने के साथ लागत बढ़कर अब 1200 करोड़ हो गयी है. जिसके और भी बढ़ने की संभावना है, इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली थी.

भारी वाहनों का दबाव होगा कम

इस योजना के पूर्ण होने से व्यस्त और प्राइवेसी इलाकों से भारी वाहनों का दबाव कम होगा. भारी वाहन शहर के बाहर से ही गुजर कर अपने गंतव्य की ओर पलायन करेंगे. जिससे सड़क हादसों का ग्राफ भी कम होगा. औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा में इस तरह के परियोजनाओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. सड़क हादसों के लिहाज से भी यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है.


MCB जिले के जनकपुर में हाथियों का उत्पात, ढाब गांव में मकान क्षतिग्रस्त, फसल बर्बाद

आरक्षक ने दोस्त का मोबाइल चोरी कर पार किया पैसा, 4 लाख 87 हजार ऑनलाइन गेम में उड़ाए, आरोपी गिरफ्तार

गर्भवती महिला का खेत में प्रसव, रास्ता ना होने से नहीं पहुंची एंबुलेंस, ग्रामीणों में नाराजगी

TAGGED:

KATGHORA URGA CHAMPA NH
BAN ON PROPERTY REGISTRATION
कटघोरा उरगा चांपा एनएच
रजिस्ट्री पर रोक
NH WORK STALLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.