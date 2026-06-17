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17 साल का इंतजार खत्म, मध्य प्रदेश के 5 जिलों के हर घर में पहुंचेगा वाटर टनल से सीधा पानी

कटनी के स्लीमनाबाद क्षेत्र में जमीन से 80 से 100 फुट नीचे देश की सबसे लंबी वाटर टनल की ऐतिहासिक परियोजना आकार ले रही है. बरगी व्यपवर्तन योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी. लक्ष्य था कि बरगी बांध का नर्मदा जल सूखा प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाए. देश की सबसे लंबी 11.95 किलोमीटर की इस भूमिगत टनल में अब सिर्फ 85 मीटर के आस-पास खुदाई शेष बची है. जिसे जून के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

कटनी: देश की सबसे लंबी वाटर टनल का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. 17 साल तक चले इस मेगा प्रोजेक्ट में अमेरिकी मशीनें फेल हुईं, सैकड़ों बार सिंकहोल बने, कई मजदूरों ने जान गंवाई और लागत भी दोगुनी हो गई. लेकिन अब 11.95 किलोमीटर लंबी स्लीमनाबाद टनल लगभग पूरी हो चुकी है. इसके शुरू होते ही नर्मदा नदी का पानी पहली बार विंध्य पर्वतमाला के नीचे से गुजरकर मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लाखों लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी.

1600 करोड़ की लागत से तैयार हो रही टनल लगभग तैयार (ETV Bharat)

अमेरिकी मशीन भी नहीं कर पाईं खुदाई

स्लीमनाबाद की कठिन भूगर्भीय संरचना ने इंजीनियरों की राह बेहद मुश्किल बना दी. संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्लेट की परतों के बीच खुदाई के लिए वर्ष 2011 में लाई गई अमेरिकी रोबिन्स टनल बोरिंग मशीन भी टूट गई. वहीं, इसकी शुरुआती 1.6 किलोमीटर खुदाई में ही साढ़े छह साल लग गए. बाद में जर्मन तकनीक और नई मशीनों की मदद से काम आगे बढ़ाया गया.

197 किलोमीटर की बन रही है पूरी नहर

टनल निर्माण के दौरान 300 से अधिक बार सिंकहोल बनने की घटनाएं सामने आई. कहीं जहरीली गैस निकली, तो कहीं अचानक पानी का रिसाव हुआ. कई बार मिट्टी धंसने से निर्माण कार्य रोकना पड़ा. लगभग 80 परिवारों का विस्थापन भी करना पड़ा. इन चुनौतियों के बीच कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई. यही कारण रहा कि 799 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बढ़कर करीब 1600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. पूरी परियोजना में करीब 197 किलोमीटर लंबी नहर, पाइपलाइन और टनल प्रणाली विकसित की जा रही है.

डैमेज नहर की मरम्मत के लिए टेंडर का इंतजार

कटनी कलेक्टर अभिषेक तिवारी ने बताया कि "करीब 85 मीटर टनल की खुदाई करना अभी बाकी है. प्रतिदिन करीब 3 से 4 मीटर की खुदाई हो रही है. इस हिसाब से करीब 1 महीने में ये पूरा काम हो जाएगा. इसके बाद केबलिंग और अन्य कार्यो में 1 माह का समय लेगगा. इसके साथ ही पहले से तैयार नहर कई जगह पर डैमेज हो गई है, जिसकी मरम्मत के लिए भी टेंडर लगा दिए गए हैं. टेंडर इश्यू होते ही उसका भी काम शुरू किया जाएगा."

परियोजना पूरी होने के बाद कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा समेत कई जल संकट प्रभावित क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा. हजारों किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी और पेयजल संकट से भी राहत मिलेगी.