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देश में जमीन के नीचे बही नदी, 40 मीटर ऊंची चट्टानों ने निकल बुझाएगी मध्य प्रदेश में प्यास

17 साल बाद पूरी होने की कगार पर कटनी के स्लीमनाबाद की वाटर टनल, मोहन यादव ने किया निरीक्षण, 1450 गावों को मिलेगा पानी.

Narmada Irrigation Project
देश में जमीन के नीचे बही नदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 3:30 PM IST

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कटनी: मध्य प्रदेश में विकास का एक और अध्याय जुड़ने वाला है. कटनी के स्लीमनाबाद में देश की सबसे लंबी 11.952 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. यह टनल विंध्य वासियों के लिए लाइफ चेंजर साबित होने वाली है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत के इतिहास में तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स में से एक है. जमीन के नीचे टनल बनाना आसान नहीं था, फिर भी इंजीनियर्स ने इस कठिन काम को कर दिखाया है.

इस टनल का लक्ष्य था कि बरगी बांध का नर्मदा जल सूखा प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाए. अब 17 साल बाद टनल 40 मीटर ऊंची चट्टानों ने निकल बुझाएगी विंध्य और महाकौशल के 1450 गांवों की प्याज बुझ सकेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज शुक्रवार को टनल परियोजना का जायजा लिया है. सरकार का दावा है कि इससे विंध्य व महाकौशल क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा.

मोहन यादव ने लिया टनल का जायजा (ETV Bharat)

मोहन यादव ने लिया टनल का जायजा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी में परियोजना का विस्तृत निरीक्षण कर बताया कि, ''लगभग 11.952 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अब केवल अंतिम एक मीटर के ब्रेक-थ्रू से ही पूर्ण होने वाली है. पूरा होने पर यह देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से जटिल जल-सुरंगों में शुमार होगी. विंध्य पर्वतमाला के भीतर से गुजरकर नर्मदा का जल प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी के कछार तक पहुंचाकर बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा व पन्ना के करीब 1,450 गांवों की लगभग 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी.''

KATANI SLIMNABAD WATER TUNNEL
1450 गावों को मिलेगा पानी (ETV Bharat)

अमेरिकी बोरिंग मशीनों ने भी खड़े कर दिए थे हाथ
कटनी के स्लीमनाबाद में जमीन से 80 से 100 फुट नीचे देश की सबसे लंबी वाटर टनल की ऐतिहासिक परियोजना आकार ले रही है. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी. लेकिन जमीन से 30 मीटर नीचे और विंध्य पर्वतमाला की 40 मीटर ऊंची कठोर चट्टानों के बीच इस टनल को आकार देना किसी सपने से कम नहीं था. इस काम के लिए आई अमेरिकी टनल बोरिंग मशीनों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे. काम के दौरान टनल के भीतर प्रति मिनट 25,000 लीटर तक पानी लीकेज होने लगा. जिससे अमेरिकन मशीनें दबाव झेल नहीं पाईं और टूट पर बिखर गईं.

KATANI SLIMNABAD WATER TUNNEL
कटनी के स्लीमनाबाद में बन रही वाटर टनल का काम पहुंचा अंतिम चरण में (ETV Bharat)

80 परिवारों का विस्थापन, कई मजदूरों की गई जान
जब अमेरिकन मशीनें फेल हो गईं तो प्रशासन का चिंता में आना लाजिमी है. सबके मन में यही टेंशन थी कि अब प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाएगा. क्योंकि सुरंग को बनाना मौत के कुएं में उतरने जैसा था. जमीन के नीचे मार्बल, डोलोमाइट और लाइमस्टोन की इतनी मजबूत चट्टानें थीं कि खुदाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था. कई बार मिट्टी धंसने से निर्माण कार्य रोकना पड़ा. लगभग 80 परिवारों का विस्थापन भी करना पड़ा. यहां तक की कई मजदूरों ने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा. अधिकारियों की लेटलतीफी, तकनीकी खामियों और बजट की कमी के चलते परियोजना अधर में अटक गई.

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अमेरिकी बोरिंग मशीनों ने भी खड़े कर दिए थे हाथ (ETV Bharat)

17 साल बाद मिली रफ्तार
17 साल से अधर में लटकी इस परियोजना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद गति मिली. जिसके बाद प्रोजेक्ट पर फिर काम शुरु हुआ और अब सुरंग में सिर्फ आखिरी 1 मीटर का रास्ता साफ होना बाकी है. इस सुरंग के चालू होते ही विंध्य और महाकौशल अंचल के 6 जिलों के 1,450 गांवों की प्यासी धरती तरबतर होगी. इससे लाखों किसानों को सीधे सिंचाई का फायदा मिलेगा, जिससे इस पूरे बेल्ट में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत होगी.

KATANI SLIMNABAD WATER TUNNEL
मोहन यादव ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

2008 में शुरु हुई इस कठिन परियोजना की प्रारम्भिक लागत 799 करोड़ रुपये थी. अब तक इस पर 1,610.47 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. सरकार के अनुसार 96.66 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. 12.135 किलोमीटर की ओपन कट नहर व 11.952 किलोमीटर मुख्य टनल का निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण है. कट एंड कवर तकनीक से बनने वाली 0.913 किलोमीटर नहर का केवल 0.188 किलोमीटर भाग शेष है.

Last Updated : July 17, 2026 at 3:30 PM IST

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