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मेरठ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मिलीं कई खामियां, 100 में 47 छात्राएं मिली गैरहाजिर

स्कूल का नीरीक्षण करती विधायकों की टीम ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: यूपी में चल रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हकीकत गुरुवार को उस समय सामने आ गई, जब लखनऊ से आई आश्वासन समिति की टीम ने मेरठ के परीक्षित गढ़ क्षेत्र के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. आवासीय विद्यालय में 100 छात्राओं का प्रवेश है लेकिन उपस्थिति आधे मिली यानि 53 छात्राएं मौजूद दिखी. इतना ही नहीं टीम को अव्यवस्थाएं भी मिली. औचक निरीक्षण दौरान अनेक खामियां मिलने पर टीम ने नाराजगी व्यक्त की और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही. निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में आश्वासन समिति के सदस्यों ने बताया कि जिस वक्त टीम विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंची मौके पर सिर्फ 53 छात्राएं वहां मौजूद थीं. जबकि 100 छात्राओं की जानकारी उन्हें मुहैया कराई गई थी. इस दौरान आश्वासन समिति के कार्यवाहक सभापति विधायक फईम इरफान ने कई छात्राओं से भी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. वहीं परिसर में बने एक टॉयलेट पर ताला लटका हुआ मिला काफी देर तक उसकी चाबी भी खोजी गई लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था. अधिकारियों के साथ बठक करते आश्वासन समिति के सदस्य (Photo Credit; ETV Bharat)