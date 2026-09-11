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मेरठ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मिलीं कई खामियां, 100 में 47 छात्राएं मिली गैरहाजिर

लखनऊ से मेरठ पहुंची आश्वासन समिति की टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का किया दौरा, बइंतजामी हुई उजागर

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स्कूल का नीरीक्षण करती विधायकों की टीम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 12:20 PM IST

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मेरठ: यूपी में चल रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हकीकत गुरुवार को उस समय सामने आ गई, जब लखनऊ से आई आश्वासन समिति की टीम ने मेरठ के परीक्षित गढ़ क्षेत्र के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. आवासीय विद्यालय में 100 छात्राओं का प्रवेश है लेकिन उपस्थिति आधे मिली यानि 53 छात्राएं मौजूद दिखी. इतना ही नहीं टीम को अव्यवस्थाएं भी मिली. औचक निरीक्षण दौरान अनेक खामियां मिलने पर टीम ने नाराजगी व्यक्त की और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही.

निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में आश्वासन समिति के सदस्यों ने बताया कि जिस वक्त टीम विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंची मौके पर सिर्फ 53 छात्राएं वहां मौजूद थीं. जबकि 100 छात्राओं की जानकारी उन्हें मुहैया कराई गई थी. इस दौरान आश्वासन समिति के कार्यवाहक सभापति विधायक फईम इरफान ने कई छात्राओं से भी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. वहीं परिसर में बने एक टॉयलेट पर ताला लटका हुआ मिला काफी देर तक उसकी चाबी भी खोजी गई लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था.

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अधिकारियों के साथ बठक करते आश्वासन समिति के सदस्य (Photo Credit; ETV Bharat)

आश्वासन समिति के सदस्य राजेंद्र मौर्य ने बताया कि सरकार की मंशा है कि आवासीय विद्यालय में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, लेकिन यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं समय समय पर आकर निरीक्षण करें. इस पर उन्होंने एसडीएम मवाना संतोष कुमार से कहा कि कस्तूरबा गांधी स्कूल में निर्धन परिवारों के बच्चे पढाई करते हैं. बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर शिक्षा मिलनी ही चाहिए, सरकार की ये मंशा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है.

कस्तूरबा गांधी विद्यालय के निरीक्षण के दौरान ये भी उजागर हुआ कि चार शिक्षिकाएं व एक कंप्यूटर रूम की शिक्षिका स्कूल में कई महिने से नहीं जा रही हैं. बीएसए से पत्राचार के माध्यम से कई बार शिकायत की गई है लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है.

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