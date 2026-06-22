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मेरठ में कस्तूरबा गांधी छात्रावास की दीवार गिरी, बाल-बाल बचे बच्चे, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा

जर्जर दीवार के चपेट में आने से गली में खड़ी तीन बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई.

कस्तूरबा गांधी छात्रावास की दीवार गिरी
कस्तूरबा गांधी छात्रावास की दीवार गिरी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:40 PM IST

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​मेरठ: थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी छात्रावास की एक जर्जर दीवार सोमवार को अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के वक्त खेल रहे तीन बच्चे बाल बाल बचे, जबकि चपेट में आने से गली में खड़ी तीन बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, घटना से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा और नारेबाजी की.


​स्थानीय निवासियों का कहना है कि छात्रावास की दीवार लंबे समय से जर्जर हालत में खड़ी थी और आगे की ओर झुकी हुई थी. मोहल्लेवासियों ने खतरे को भांपते हुए कई बार छात्रावास के प्रबंधक और वॉर्डन को इसकी लिखित व मौखिक सूचना दी थी. उनसे दीवार की मरम्मत कराने की भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन प्रबंधन ने उनकी एक न सुनी.


​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया. पुलिस ने मलबे को हटवाने का काम शुरू कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया.


​थाना प्रभारी कोतवाली पंकज कुमार सिंह ने बताया कि "छात्रावास की बाउंड्री का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली थी, जिसमें कुछ दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं. मोहल्ले वासियों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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