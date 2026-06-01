ETV Bharat / state

कसोल गोलीकांड मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार, इटली से कुछ समय पहले आया था भारत

कुल्लू: जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कसोल में गोलीकांड मामले में फरार चल रहा पांचवां आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने हथियार और गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. दरअस्ल आरोपियों ने कसोल में पार्किंग विवाद को लेकर एक स्थानीय युवक पर गोली चला दी. कुल्लू पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है.

30 मई को हुई थी गोलीकांड की घटना

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कसोल स्थित होटल ग्रीन वैली में 30 मई को पंजाब से आए सैलानियों और स्थानीय लोगों में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया. ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पंजाब के युवक ने स्थानीय युवक की टांग पर गोली चला दी. घटना के तुरंत बाद पुलिस थाना मणिकर्ण ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया था, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने तकनीकी एवं मानवीय सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए लगातार जगह-जगह दबिश दी.