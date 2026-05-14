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कसोल में अब हिमाचली गाड़ियों पर भी लगेगी साडा फीस, शुल्क में इतने रुपए की बढ़ोतरी

इससे पहले कसोल के साडा बैरियर पर सिर्फ बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ही शुल्क लिया जाता था.

Kasol Sada Barrier
कसोल साडा बैरियर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू की धार्मिक और पर्यटन नगरी मणिकर्ण में बाहरी राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से आने वाले टैक्सी ड्राइवरों को भी अब साडा शुल्क देना होगा. हालांकि इससे पहले बाहरी राज्यों से जो टैक्सी और अन्य गाड़ियां आती थी, सिर्फ उनसे ही साडा शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें अब कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिले के टैक्सी ड्राइवरों को शुल्क से राहत मिलेगी और बाकी अन्य जिले से आ रहे टैक्सी ड्राइवरों को यहां पर राशि देनी होगी. हालांकि कुछ समय पहले ही साडा शुल्क की राशि में भी बढ़ोतरी की गई थी. ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले टैक्सी ड्राइवरों को भी साडा का शुल्क देना होगा. जिसके चलते प्रदेश भर के टैक्सी ड्राइवरों में प्रशासन की अधिसूचना के खिलाफ रोष भी बना हुआ है.

"साडा बैरियर को लेकर मार्च में बैठक में फैसला लिया गया था. जिसे अब लागू किया गया है. मणिकर्ण जाने के लिए अब कुल्लू और लाहौल-स्पीति को छोड़कर सभी टैक्सियों को शुल्क देना होगा. यह सब शुल्क प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही लिया जा रहा है." - घनश्याम शर्मा, अधिकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग कुल्लू

साडा बैरियर शुल्क में इतनी बढ़ोतरी

कसोल में प्रशासन द्वारा साडा बैरियर लगाया गया है. मणिकर्ण घाटी के कसोल और मणिकर्ण पंचायत को स्पेशल एरिया डेवलपमेंट के दायरे में लाया गया है. साडा बैरियर की नई दरों के अनुसार अब छोटी गाड़ियों के लिए शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है. वहीं, बड़ी गाड़ियों के लिए ये शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है. 13 सीटर ट्रैवलर का शुल्क भी 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा बसों और ट्रकों के लिए 500 रुपए शुल्क तय किया गया है. ये बढ़ा हुआ शुल्क कसोल के साडा बैरियर पर लिया जा रहा है. जिसके बाद ही पर्यटक मणिकर्ण, तोष, कालगा, खीरगंगा और बरशैणी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर जा सकते हैं.

धर्मशाला से आए चालक रणवीर ठाकुर का कहना है, "अचानक लागू किए गए नियमों से हमें आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. इससे पहले कभी भी यहां पर हिमाचल की गाड़ियों से शुल्क नहीं लिया जाता था. ऐसे में इस शुल्क से हमें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा. पहले ही टैक्सी ड्राइवर घाटे से गुजर रहे हैं और सरकार को भी कई तरह का टैक्स दिया जा रहा है. ऐसे में प्रशासन को इस अधिसूचना को रद्द करना चाहिए."

टैक्सी ड्राइवरों में अधिसूचना को लेकर भारी रोष

नई व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्सी चालकों में नाराजगी देखी जा रही है. बीते दिन की अगर बात करें तो कसोल के साडा बैरियर पर बुधवार शाम को टैक्स वसूली को लेकर टैक्सी ड्राइवरों और साडा बैरियर के कर्मचारियों के बीच जोरदार बहस-बाजी हो गई. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया, जिसके बाद बैरियर पर तैनात कर्मचारियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया. प्रशासन की नई अधिसूचना के तहत मंगलवार से कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों की टैक्सियों को छोड़कर बाहरी क्षेत्रों से आने वाली सभी टैक्सियों से साडा बैरियर पर टैक्स वसूला जा रहा है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों से यह टैक्स नहीं लिया जाता था.

"साडा बैरियर पर पहले कभी भी इस तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था और मणिकर्ण में ही यह नई व्यवस्था शुरू की गई है. टैक्सी चालकों को यहां पर कोई खास सुविधाएं भी नहीं मिल रही है और उन्हें पार्किंग के लिए भी अतिरिक्त पैसे देने पड़ रहे हैं. ऐसे में हिमाचल के टैक्सी चालकों को इस बैरियर को छूट पहले की तरह दी जानी चाहिए." - हरीश कुमार, टैक्सी ड्राइवर, शिमला

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