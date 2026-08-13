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कसोल गोलीकांड मामले में पंजाब के तीन युवाओं को दो लाख के मुचलके जमानत, हाईकोर्ट ने पाया आत्मरक्षा में चली थी गोली

कुल्लू जिला के पर्यटन स्थल कसोल में हुए गोलीकांड के तीन आरोपियों को हिमाचल हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है.

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:35 PM IST

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शिमला: कुल्लू जिला के पर्यटन स्थल कसोल में हुए गोलीकांड के तीन आरोपियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है. इस गोलीकांड में पुलिस ने पंजाब के तीन युवकों को गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस घटना की परिस्थितियों और वीडियो साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि गोली जान-बूझकर किसी को मारने के इरादे से नहीं, बल्कि भीड़ के हमले से आत्मरक्षा में चलाई गई प्रतीत होती है. हाईकोर्ट ने आरोपी मनप्रीत सिंह, अरमान रंधावा और तमन प्रीत की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें दो-दो स्थानीय जमानती और दो लाख रुपए रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला इसी साल 31 मई का है। मामले में मणिकर्ण पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता प्रियांशु ठाकुर कार से मणिकर्ण की तरफ जा रहा था. रास्ते में पंजाब के तीन युवक मार्ग के बीचों-बीच चल रहे थे. प्रियांशु के हॉर्न बजाने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. बाद में प्रियांशु कार आगे बढ़ा ले गया. आगे चलकर प्रियांशु की कार जाम में फंस गई. आरोप है कि युवकों ने वहां पहुंचकर उसे कार के भीतर ही थप्पड़ मारा. इसके बाद आरोपी अपनी गाड़ी में प्रियांशु की कार को ओवरटेक कर कसोल की तरफ निकल गए. प्रियांशु ने अपने स्थानीय मित्रों को फोन कर गाड़ी का नंबर साझा किया. प्रियांशु के दोस्तों ने उक्त गाड़ी को कसोल एक होटल के बाहर खड़ा पाया. वहां उन्होंने गाड़ी में बैठे तीन युवाओं के एक अन्य साथी करणदीप को खींचकर पीटना शुरू कर दिया. शोर सुनकर होटल के कमरों से मनप्रीत, अरमान और तमन प्रीत अपने साथी को बचाने नीचे दौड़े.

हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट और वीडियो क्लिप्स के आधार पर पाया कि तीसरे विवाद की शुरुआत शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से की गई थी. वे खुद लाव-लश्कर के साथ आरोपियों के होटल पहुंचे और कार में बैठे युवक को पीटा. वीडियो रिकॉर्डिंग से साफ हुआ कि प्रियांशु के 5 से 6 दोस्तों ने आरोपी मनप्रीत सिंह को जमीन पर दबोचकर बुरी तरह पिन (ओवरपावर) कर दिया था. उसी हाथापाई और खुद को भीड़ से छुड़ाने की कोशिश में मनप्रीत की पिस्टल से दो फायर हुए, जिनमें से एक गोली अनजाने में युवराज के पैर में जा लगी. कोर्ट ने कहा कि यह हत्या के इरादे से चलाई गोली नहीं लगती. शिकायतकर्ता का दावा था कि उसने घटना के तुरंत बाद पुलिस को फोन किया था, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें वारदात की सूचना घटना के 8 घंटे बाद रात को 2 बजकर 8 मिनट पर मिली. इस देरी ने भी पुलिस की कहानी को संदिग्ध बनाया.

अदालत ने जमानत देते हुए रखीं शर्त

अदालत ने कहा कि आरोपी पिछले करीब ढाई महीनों से जेल में बंद हैं और मामले की जांच पूरी हो चुकी है. कानून का मूल सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित न हो, तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाए. चूंकि आरोपी पंजाब से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके भागने के खतरे को देखते हुए अदालत ने जमानत के साथ स्थानीय जमानतदारों की अनिवार्य शर्त जोड़ी है. इसके अलावा वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे और हर सुनवाई पर अदालत में मौजूद रहेंगे.

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