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अस्पताल बनने के एक साल में ही जर्जर हुई, दोबारा मरम्मत करने के बाद भी दरकने लगा हिस्सा, आई दरारें

आरोप है कि ठेकेदार ने भी निर्माण ठीक से नहीं किया है और इसमें पिलर भी नहीं बनाए गए हैं

कैशोपुरा सब सेंटर की नई बिल्डिंग में आई दरारें
कैशोपुरा सब सेंटर की नई बिल्डिंग में आई दरारें (ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 3:48 PM IST

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इटावा (कोटा) : जिले के इटावा उपखंड इलाके में चिकित्सा विभाग की कैशोपुरा स्थित बिल्डिंग निर्माण के ही एक साल में क्षतिग्रस्त हो गई. बिल्डिंग में जगह-जगह से दरार पड़ गई हैं. इस कारण सब सेंटर में बैठने वाले चिकित्सकों ने भी बिल्डिंग से दूरी बना ली है और केवल एक बाहरी कमरे का उपयोग किया जा रहा है.

इस पूरे मामले को लेकर इटावा ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (बीसीएमएचओ) डॉ. जयकिशन मीणा का आरोप है कि निर्माण नेशनल हेल्थ मिशन के अभियंताओं ने किया था, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है. बिल्डिंग को तालाब के नजदीक बना दिया गया है. ठेकेदार ने भी निर्माण ठीक से नहीं किया है और इसमें पिलर भी नहीं बनाए गए हैं. नींव के आधार पर यह बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है. ऐसे में यह बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है.

अस्पताल बनने के एक साल में ही जर्जर हुई. (ईटीवी भारत कोटा)

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निर्माण में लापरवाही : जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर का कहना है कि बिल्डिंग के संबंध में जानकारी मिली है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनवा रहे हैं. बिल्डिंग में दरारें आने का कारण निर्माण में लापरवाही माना जा सकता है. यह बिल्डिंग नेशनल हेल्थ मिशन की कंस्ट्रक्शन विंग ने बनवाई है. इसके संबंध में पूरी रिपोर्ट लेकर आगे कार्रवाई करेंगे. यह कितने रुपए में बनी है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है.

दरकने लगा हिस्सा
दरकने लगा हिस्सा (ईटीवी भारत कोटा)

जनवरी 2025 में हुआ था इनॉग्रेशन : सब सेंटर कैशोपुरा का निर्माण लाखों रुपए से हुआ है. इसके तहत अच्छे कमरे बनाए गए हैं. इसका निर्माण नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किया गया. इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में किया गया था. इसके 3 महीने बाद ही बिल्डिंग में दरारें आ गई थी. ऐसे में मार्च 2025 में बिल्डिंग को खाली करा दिया गया और 3 महीने बिल्डिंग बंद रही.

बिल्डिंग में जगह-जगह से दरार
बिल्डिंग में जगह-जगह से दरार (ईटीवी भारत कोटा)

बारिश के बाद इसमें मरम्मत का कार्य ठेकेदार ने करवाया था, जिसके तहत यह बिल्डिंग मार्च 2026 में दोबारा उपयोग में ली गई, लेकिन 3 महीने में ही ये फिर से क्षतिग्रस्त हो गई है. बिल्डिंग को वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है. केवल एक कमरे का ही उपयोग लिया जा रहा है. यहां पर कार्यरत चिकित्सक और स्टाफ अंदर बैठने से भी डर रहे हैं कि कहीं बिल्डिंग हादसे में गिर नहीं जाए.

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अस्पताल बनने के 1 साल में जर्जर हुई
अस्पताल की बिल्डिंग में दरार
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