ETV Bharat / state

मेरठ में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 25 कश्मीरी हिरासत में, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

बड़ी संख्या में कश्मीरी युवक घर-घर जाकर चंदा मांग रहे थे. हिंदूवादी संगठनों ने संदिग्ध गतिविधि मानते हुए पुलिस को सूचना दी.

मेरठ में हाई अलर्ट.
मेरठ में हाई अलर्ट. (Photo Credit; Meerut Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सदर सर्राफा बाजार इलाके में संदिग्ध रूप से चंदा इकट्ठा कर रहे करीब 25 कश्मीरी युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

​सदर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाकों और सर्राफा बाजार में बड़ी संख्या में कश्मीरी युवक घर-घर जाकर चंदा मांग रहे थे. स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों को जब इसकी भनक लगी, तो उन्होंने इसे संदिग्ध गतिविधि मानते हुए पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई.

​हिंदू संगठनों का आरोप- सोची-समझी साजिश : हिंदूवादी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के सामने तीखा विरोध दर्ज कराया. उनका आरोप है कि ​बाहर से आए लोग विशेष रूप से हिंदू बस्तियों को निशाना बना रहे हैं. ​प्रधानमंत्री के संवेदनशील दौरे से पहले इस तरह की भीड़ का शहर में घूमना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है. ​संगठनों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को मेरठ में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और इनके पीछे के नेटवर्क की जांच की जाए.

किया गया डिजिटल सत्यापन : ​पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे रमजान के अवसर पर मदरसों और अन्य कार्यों के लिए चंदा जमा करने आए थे. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने LIU को मौके पर बुलाया. ​सभी के पहचान पत्रों का M-Aadhaar App के जरिए डिजिटल सत्यापन किया गया. ​जांच और सत्यापन में सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया है.

सभी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया : एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के बताया, हिरासत में लिए गए लोगों का यक्ष एप के माध्यम से डिजिटल सत्यापन किया गया है. जम्‍मू कश्मीर पुलिस सहित मिलिट्री इंटेलिजेंस के माध्यम से भी इनका सत्यापन करवाया जा रहा है. प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. संदिग्ध सूचना पर सत्यापन एक रूटीन प्रक्रिया है. सभी का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है.

22 फरवरी को है कार्यक्रम : बता दें कि पीएम मोदी 22 फरवरी को मेरठ में नमो भारत ट्रेन (RRTS) के पूर्ण कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं. पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में 550 खिलाड़ियों से रूबरू हुए RSS चीफ मोहन भागवत, बोले- एकजुट नहीं होंगे तो आक्रांता राज करेंगे

TAGGED:

KASHMIRIS DETAINED IN MEERUT
MEERUT NEWS
PM MODI PROGRAM IN MEERUT
मेरठ में कश्मीरी हिरासत में
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.