मेरठ में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 25 कश्मीरी हिरासत में, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

मेरठ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सदर सर्राफा बाजार इलाके में संदिग्ध रूप से चंदा इकट्ठा कर रहे करीब 25 कश्मीरी युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

​सदर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाकों और सर्राफा बाजार में बड़ी संख्या में कश्मीरी युवक घर-घर जाकर चंदा मांग रहे थे. स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों को जब इसकी भनक लगी, तो उन्होंने इसे संदिग्ध गतिविधि मानते हुए पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई.

​हिंदू संगठनों का आरोप- सोची-समझी साजिश : हिंदूवादी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के सामने तीखा विरोध दर्ज कराया. उनका आरोप है कि ​बाहर से आए लोग विशेष रूप से हिंदू बस्तियों को निशाना बना रहे हैं. ​प्रधानमंत्री के संवेदनशील दौरे से पहले इस तरह की भीड़ का शहर में घूमना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है. ​संगठनों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को मेरठ में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और इनके पीछे के नेटवर्क की जांच की जाए.

किया गया डिजिटल सत्यापन : ​पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे रमजान के अवसर पर मदरसों और अन्य कार्यों के लिए चंदा जमा करने आए थे. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने LIU को मौके पर बुलाया. ​सभी के पहचान पत्रों का M-Aadhaar App के जरिए डिजिटल सत्यापन किया गया. ​जांच और सत्यापन में सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया है.