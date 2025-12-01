हिमालय की वादियों से उड़कर पुष्कर क्षेत्र में पहुंचा कश्मीरी गिद्ध, वन विभाग और कोबरा टीम ने किया रेस्क्यू
विलुप्तप्राय कश्मीरी गिद्ध ढाई फीट ऊंचे कद का है. इसके पंख पूरे खोलने पर इसकी चौड़ाई 6 फीट तक है.
Published : December 1, 2025 at 3:17 PM IST
अजमेर: पुष्कर वन रेंज में विलुप्तप्राय प्रजाति का कश्मीरी गिद्ध (हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर) पाया गया है. पुष्कर की कोबरा टीम ने उसका रेस्क्यू किया है. इससे पहले गिद्ध के बारे में जयपुर में उपवन संरक्षक बाला मुरूगन को सूचना दी गई थी. उसके बाद पुष्कर वन रेंज के रेंजर मानसिंह और कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट समेत टीम के सदस्यों ने गिद्ध का रेस्क्यू कर उसे बचाया.
कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने बताया कि पुष्कर उपखंड के पीसांगन क्षेत्र से सूचना मिली थी कि यहां एक विशाल पक्षी देखा गया है. वन विभाग को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे तो वहां विलुप्तप्राय प्रजाति का गिद्ध (हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर) था. भट्ट ने बताया कि अजमेर में इस प्रकार का गिद्ध पहली बार देखा गया है. यह आकार में भी काफी बड़ा है. वन विभाग को जब गिद्ध की सूचना मिली तो डीएफओ ने गिद्ध को बचाने के लिए टीम बनाई, जिसमें कोबरा टीम को भी शामिल किया गया. रेस्क्यू टीम ने गिद्ध को सुरक्षित बचा लिया है. गिद्ध को पुष्कर रेंज कार्यालय में ले जाकर देखभाल की जा रही है.
डर के मारे छत पर नहीं बैठ पा रहे थे लोग: भट्ट ने बताया कि पीसांगन के आबादी वाले क्षेत्र में यह गिद्ध चार-पांच दिन से था. बड़े पक्षी के डर के कारण लोग धूप में छत पर भी नहीं बैठ पा रहे थे. लोगों को डर था कि बड़ा पक्षी किसी को नुकसान न पहुंचा दे. इसलिए लोगों ने वन विभाग को गिद्ध के बारे में सूचना दी थी. कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने कहा कि वन विभाग वन्यजीवों को बचाने के लिए उनकी संस्था को अवसर देता रहा है, ताकि संस्था से जुड़ी टीम वन्यजीवों को बचाने में अपना योगदान दे सके. उन्होंने राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि कोबरा टीम से जुड़े सदस्यों को अब 'वनमित्र' कहा जाने लगा है, जो उनके लिए गर्व की बात है.
छह फीट का है कश्मीरी गिद्ध: भट्ट ने बताया कि विलुप्तप्राय कश्मीरी गिद्ध ढाई फीट ऊंचे कद का है. इसके पंख पूरे खोलने पर इसकी चौड़ाई 6 फीट तक है. यह करीब 15 किलो वजनी है. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के बाद गिद्ध सुरक्षित है, लेकिन गुमसुम-सा नजर आ रहा है. वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही अगली कार्रवाई होगी.