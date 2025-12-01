ETV Bharat / state

हिमालय की वादियों से उड़कर पुष्कर क्षेत्र में पहुंचा कश्मीरी गिद्ध, वन विभाग और कोबरा टीम ने किया रेस्क्यू

हिमालय से आया कश्मीरी गिद्ध ( Photo Source: Sukhdev Bhatt, Cobra Team )

अजमेर: पुष्कर वन रेंज में विलुप्तप्राय प्रजाति का कश्मीरी गिद्ध (हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर) पाया गया है. पुष्कर की कोबरा टीम ने उसका रेस्क्यू किया है. इससे पहले गिद्ध के बारे में जयपुर में उपवन संरक्षक बाला मुरूगन को सूचना दी गई थी. उसके बाद पुष्कर वन रेंज के रेंजर मानसिंह और कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट समेत टीम के सदस्यों ने गिद्ध का रेस्क्यू कर उसे बचाया. कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने बताया कि पुष्कर उपखंड के पीसांगन क्षेत्र से सूचना मिली थी कि यहां एक विशाल पक्षी देखा गया है. वन विभाग को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे तो वहां विलुप्तप्राय प्रजाति का गिद्ध (हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर) था. भट्ट ने बताया कि अजमेर में इस प्रकार का गिद्ध पहली बार देखा गया है. यह आकार में भी काफी बड़ा है. वन विभाग को जब गिद्ध की सूचना मिली तो डीएफओ ने गिद्ध को बचाने के लिए टीम बनाई, जिसमें कोबरा टीम को भी शामिल किया गया. रेस्क्यू टीम ने गिद्ध को सुरक्षित बचा लिया है. गिद्ध को पुष्कर रेंज कार्यालय में ले जाकर देखभाल की जा रही है. कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने बताई गिद्ध के रेस्क्यू की कहानी (ETV Bharat Ajmer)