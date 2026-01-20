ETV Bharat / state

यमुनानगर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से अभद्रता, धार्मिक नारे लगवाने का दबाव, फिर वीडियो सामने आने पर मचा बवाल

यमुनानगर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से अभद्रता, धार्मिक नारे लगवाने का दबाव और धमकी का मामला सामने आया है.

Kashmiri Shawl Vendors Harassed in Yamunanagar
यमुनानगर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से अभद्रता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 11:51 AM IST

3 Min Read
यमुनानगर: जिले में कश्मीरी शॉल बेचने आए दो युवकों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और धार्मिक नारे लगाने का दबाव बनाने का मामला एक बार फिर सामने आया है. यह घटना छप्पर थाना क्षेत्र के गांव कलावड़ की बताई जा रही है, जहां सड़क पर रोककर युवकों से पूछताछ की गई और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है.

सड़क पर रोककर पहचान पर सवाल: घटना सोमवार दोपहर की है. कश्मीर से आए नजीर अहमद ख्वाजा और इम्तियाज अहमद गांव-गांव घूमकर शॉल और चादरें बेच रहे थे. जैसे ही वे कलावड़ गांव पहुंचे, कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें रोक लिया और उनकी पहचान को लेकर सवाल करने लगे. आरोप है कि बातचीत के दौरान उनसे जबरन “जय श्री राम” और “भारत माता की जय” जैसे नारे लगाने का दबाव बनाया गया, जिसे लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

वीडियो आया सामने: वीडियो में एक युवक कश्मीरी विक्रेताओं पर लगातार दबाव बनाता नजर आ रहा है. वीडियो में आरोपी यह कहते हुए सुनाई देता है कि यदि वे दोबारा गांव में दिखाई दिए तो उनके कपड़े छीन लिए जाएंगे. इस दौरान कश्मीरी युवक खुद को भारतीय बताते हुए धार्मिक नारे लगाने से इंकार करते दिखाई देते हैं, जिससे माहौल और गरमा जाता है.

ग्रामीणों की समझदारी से टला बड़ा विवाद: वीडियो सामने आने के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव जैसी स्थिति बन गई थी. हालांकि, गांव के समझदार लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद दोनों कश्मीरी युवक वहां से सुरक्षित रूप से आगे के गांवों की ओर चले गए, जिससे किसी बड़े विवाद या हिंसा की स्थिति नहीं बनी.

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया: इस घटना का वीडियो अशरफ हुसैन नाम के युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया, जहां इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने गरीब और रोजी-रोटी कमाने वाले विक्रेताओं के साथ इस तरह के व्यवहार की निंदा की और सवाल उठाया कि किसी पर जबरन नारे थोपना कितना उचित है.

पुलिस को नहीं मिली औपचारिक शिकायत: इस पूरे मामले में थाना छप्पर के एसएचओ वेदपाल ने बताया कि, "इस घटना की जानकारी अनौपचारिक रूप से मिली है, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

बता दें कि इससे पहले भी कैथल जिले में कश्मीरी कपड़ा विक्रेताओं से इसी तरह नारे लगवाने के वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है.

