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टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीर के आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उसके दो सहयोगियों को तीस-तीस वर्षों की सजा सुनाई है. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने यह फैसला सुनाया है. आसिया अंद्राबी प्रतिबंधित कश्मीरी महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख है.

इससे पहले कोर्ट ने 14 जनवरी को इन तीनों को टेरर फंडिंग का दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों को राजद्रोह और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आसिया अंद्राबी के अलावा उसके जिन दो सहयोगियों को दोषी ठहराया उनमें सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन शामिल हैं.

कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत दोषी करार दिया. इन आतंकियों पर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया था. एनआईए ने अप्रैल 2018 में इनके साथ-साथ इनके संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था.