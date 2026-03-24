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टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और दो सहयोगियों को 30-30 साल की सजा सुनाई है.

आसिया अंद्राबी
आसिया अंद्राबी ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 5:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीर के आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उसके दो सहयोगियों को तीस-तीस वर्षों की सजा सुनाई है. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने यह फैसला सुनाया है. आसिया अंद्राबी प्रतिबंधित कश्मीरी महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख है.

इससे पहले कोर्ट ने 14 जनवरी को इन तीनों को टेरर फंडिंग का दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों को राजद्रोह और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आसिया अंद्राबी के अलावा उसके जिन दो सहयोगियों को दोषी ठहराया उनमें सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन शामिल हैं.

कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत दोषी करार दिया. इन आतंकियों पर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया था. एनआईए ने अप्रैल 2018 में इनके साथ-साथ इनके संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

बता दें कि दुख्तरान-ए-मिल्लत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है. कोर्ट ने 6 दिसंबर 2018 को तीनों आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. एनआईए का आरोप है कि तीनों विदेशों से मदद के लिए अभियान चला रहे थे. वे देश की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे.

दुख्तरान-ए-मिल्लत ने 23 मार्च 2018 को पाकिस्तान दिवस के रुप में मनाया था. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आसिया अंद्राबी ने कहा था कि धर्म, विश्वास और पैगंबर से प्रेम के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मुसलमान पाकिस्तानी हैं. इस दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया गया था.

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  1. टेरर फंडिंग के मामले में आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगी दोषी करार
  2. कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी का घर जब्त करने के आदेश पर एनआईए को नोटिस

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