हिमाचल में कश्मीरी फेरीवाले से जबरन वसूली और मारपीट, फर्जी पुलिस बनकर UPI से ऐंठे ₹14 हजार

पीड़ित की पहचान जावेद अहमद लोनी के रूप में हुई है, जो जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के निवासी है. वह वर्तमान में हमीरपुर में फेरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा था. जावेद अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ लोग कर्ज अदायगी के नाम पर उससे लंबे समय से पैसे की मांग कर रहे थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

हमीरपुर: हमीरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कश्मीरी प्रवासी फेरीवाले के साथ जबरन वसूली, मारपीट और फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने की वारदात को अंजाम दिया गया. इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रवासी कामगारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है. पीड़ित से आरोपियों ने गूगल पे के जरिए हजारों रुपये जबरन ट्रांसफर करवा लिए.

पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने पहले फोन कॉल्स के जरिए उसे डराना शुरू किया. एक व्यक्ति ने खुद को हमीरपुर पुलिस का अधिकारी बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर जावेद अहमद पर लगातार दबाव बनाया गया, जिससे वह भयभीत हो गए और आरोपियों की बातों में आ गए.

फर्जी पुलिस बनकर ऐंठे ₹14 हजार

शिकायत के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को आरोपी ग्राहक बनकर जावेद अहमद को एक सुनसान स्थान पर ले गए. वहां पहले से घात लगाए बैठे 6 से 7 लोगों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने लाठियों से बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद उससे ₹14,300 गूगल पे के माध्यम से जबरन ट्रांसफर करवा लिए गए, जबकि ₹4,500 नकद भी छीन लिए गए. किसी तरह अपनी जान बचाकर जावेद वहां से निकलने में सफल रहा. अगले दिन 14 जनवरी को जावेद ने थाना सदर हमीरपुर में पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है.

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया, "शिकायत मिलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. किसी भी प्रवासी व्यवसायी या आम नागरिक के साथ हिंसा, लूट और जबरन वसूली को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी."

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस वारदात में शामिल आरोपी आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुके हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

