कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं लोकल सपोर्ट से होती हैं, जिस पर 99% काबू पा लिया गया: लियाकत अली
जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद जैसी घटनाओं पर पिछले कुछ सालों में लगाम लगी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 8:57 PM IST
लखनऊ: जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रवक्ता लियाकत अली ने कश्मीर के वर्तमान हालात पर कहा कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिलने के बाद ही घटनाएं होती हैं. लेकिन अब लोकल सपोर्ट 99% तक खत्म हो चुकी है. कश्मीर का माहौल तेजी से बदल रहा है.
कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है: लखनऊ दौरे पर आए लियाकत अली ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद जैसी घटनाओं पर पिछले कुछ सालों में लगाम लगी है. जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है. पड़ोसी देश के समर्थकों पर सरकार ने शिकंजा कसा है. जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव होने हैं. जिसमे भाजपा बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेगी.
370 को दोबारा लागू करने का झांसा: उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों का अब लोकतंत्र में आस्था बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में वोटर अपने घर से निकलकर वोट दे रहे हैं. जिससे पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में शत प्रतिशत सफलता प्राप्त कर चुकी है. आने वाले समय में हम कश्मीर में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने का झांसा देकर नेशनल कांफ्रेंस ने कश्मीर में जीत दर्ज की. लेकिन आगे ये नहीं चलेगा. कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, गांव-गांव में ये असर दिखाई दे रहा है. हम गांव में भी सफलता प्राप्त करेंगे और भविष्य में कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे.
माता वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अधिक मुस्लिम विद्यार्थियों के एडमिशन को लेकर हुए विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि साइन बोर्ड को आदेश दे दिया गया है, यह विश्वविद्यालय अभी बंद है. सभी विद्यार्थियों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में समायोजित किया जा रहा है. मैं मानता हूं कि साइन बोर्ड को इस विषय में ध्यान देना चाहिए था कि हिंदू भक्तों और हिंदू आस्था के धन का उपयोग सही जगह पर हो.
बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं के उत्तर प्रदेश और लखनऊ में मेवा व्यापार करने को लेकर उन्होंने कहा कि इसको पलायन से नहीं जोड़ा जा सकता. युवाओं को लखनऊ में मेवे का अच्छा रेट मिलता है, इसलिए वे यहां पर आकर कारोबार करते हैं.