श्रीनगर सी वाइब्स लेने चले आएं भोपाल, मोदी-नेहरू जैकेट से फल-सब्जियों तक पानी में शॉपिंग

भोपाल की झील पर होगी शॉपिंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब पर्यटन के मानचित्र पर एक नए अंदाज में चमकने जा रही है. अब जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के डल झील जैसी शिकारा सैर का आनंद भोपाल के बड़े तालाब में भी मिलेगी. 4 दिसंबर गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने झील में क्लासिक शिकारा बोट्स को लॉन्च किया. खास बात है की अब टूरिस्ट को शिकारे का लुत्फ उठाने का मौका तो मिलेगा ही साथ ही कश्मीर की तरह पानी की सैर करते करते खरीदारी करने का मौका भी मिलेगा.

भोपाल: कश्मीर जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, यहां ऐसे खूबसूरत नजारे हैं जिनकी कितनी भी तारीफ करो कम है. यहां की डल झील और उसमें चलने वाले शिकारे का क्या ही कहना. डल झील का लुत्फ उठाए बिना कश्मीर की यात्रा अधूरी है. तभी दुनिया भर से लोग कश्मीर की तरफ खिंचे चले आते हैं. लेकिन अब कश्मीर की डल झील और शिकारे जैसी वाइब्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिलेंगे. जी हां भोपाल की बड़ी झील पर क्लासिक शिकारा बोट्स की शुरुआत हुई है. आईये जानते हैं क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं.

पानी में मिलेंगी नेहरू और पीएम मोदी स्टाइल वाली जैकेट

अगर आपने कश्मीर में डल झील की सैर की होगी तो देखा होगा की वहां डल झील पर दुकानें तैरती हुई मिलती हैं. लोग शिकारे पर बैठकर लोकल प्रोडक्ट्स की खरीदारी करते हैं. बिलकुल अब ऐसा ही अनुभव भोपाल में मिलने जा रहा है. यहां भी डल झील की तर्ज पर भोपाल के बड़े तालाब में भी हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक फल-सब्जियां, स्थानीय व्यंजन, यहां तक कि नेहरू और पीएम मोदी स्टाइल वाली जैकेट और कश्मीरी टच वाली साड़ियां भी उपलब्ध होंगी. किराए की बात करें तो 4 लोगों के लिए 300 और 6 लोगों के लिए 450 रुपये किराया चुकाना होगा.

पेमेंट के लिए पानी में QR कोड स्कैन करो

भोपाल की वादियां पर्यटकों को लुभाती हैं. यही वजह है कि देश विदेश से लोग भोपाल घूमने आते हैं. जैसे डल झील के बिना कश्मीर की यात्रा अधूरी है, ठीक वैसे ही बड़ी झील के बिना भोपाल की यात्रा अधूरी है. अब यहां आने वाले पर्यटकों को भोपाल में कश्मीर सा नजारा देखने को मिलेगा. सैलानी शिकारे की सवारी कर भोपाल की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प से रूबरू होंगे. खास बात यह है कि यहां पेमेंट भी पूरी तरह डिजिटल तरीका अपनाते हुए किया जाएगा. ग्राहक को बस QR कोड स्कैन करना है और पानी में ही डिजिटल पेमेंट हो जाएगा.

पानी के अंदर खरीदारी कर सकेंगे सैलानी (ETV Bharat)

छोटी कश्मीर बनने को तैयार भोपाल

इन शिकारों को पर्यावरण के अनुरूप आधुनिक तकनीक से बनाया गया है. सैर के दौरान पर्यटक बर्ड वॉचिंग का मजा भी ले सकेंगे, इसके लिए हर शिकारे में दूरबीन की सुविधा दी गई है. लोकल फूड, हस्तशिल्प और कल्चर का मिश्रण इस झील पर्यटन को और भी खास बना देगा. इससे भोपाल के वॉटर टूरिज्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी. यानी अब कश्मीर जाने से पहले भोपाल ही छोटा कश्मीर बनने को तैयार है.