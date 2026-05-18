ETV Bharat / state

2 लाख लेकर वर्क परमिट के नाम पर दुबई बुलाया, निकला टूरिस्ट वीजा, भारत वापस भेजने के लिए ये डिमांड

कबूतरबाजों के जाल में फंसा काशीपुर का युवक, 2 लाख लेकर थमाया वर्क की जगह टूरिस्ट वीजा, दुबई गया तो पता चली सच्चाई,उड़ गए होश

Flight
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 18, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और अवैध ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है. यूपी के रामपुर जिले के टांडा बादली निवासी दो भाइयों पर आरोप है. पीड़ित के भाई की ओर से शिकायत के बाद एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वर्क की जगह टूरिस्ट वीजा पर भेज दिया दुबई: दरअसल, काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां निवासी मंसूर आलम (पुत्र रियासत हुसैन) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टांडा बादली निवासी दो भाइयों जाबिर और नादिर (पुत्र साबिर) पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके भाई मुशीर आलम को धोखे से टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजकर दो लाख रुपए की ठगी की है.

शिकायती पत्र में पीड़ित मंसूर ने बताया कि, आरोपी जाबिर ने भरोसा दिलाया था कि दुबई में रहने वाला उसका भाई नादिर वहां मुशीर को वर्क परमिट पर अच्छी नौकरी दिलवा देगा. भरोसा होने पर यूपीआई के जरिए करीब दो लाख रुपए उन्होंने जाबिर को दिए थे. इसके बाद 19 जुलाई 2025 को उसका भाई मुशीर आलम दुबई के लिए रवाना हो गया. दुबई पहुंचने पर उसे पता चला कि उसे नौकरी के लिए वर्क परमिट पर नहीं बल्कि, टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है.

SSP Office Udham Singh Nagar
एसएसपी ऑफिस उधम सिंह नगर (फोटो- ETV Bharat)

विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप: पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब मुशीर ने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद नादिर ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इतना ही नहीं, जब मंसूर ने फोन पर जाबिर और नादिर से बात की तो दोनों ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया. उन्होंने धमकी दी कि यदि मुशीर को वापस भारत बुलाना है तो इसके लिए अतिरिक्त 50 हजार रुपए देने होंगे.

दुबई स्थित भारतीय दूतावास को मेल भेजकर मांगनी पड़ी मदद: मंसूर आलम ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने दुबई स्थित भारतीय दूतावास को ई-मेल भेजकर मदद मांगी. इसके बाद उसने भारतीय विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया. विदेश मंत्रालय की ओर से उसे सलाह दी गई कि वह स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं. कई प्रयासों के बाद उसने अपने भाई के लिए टिकट की व्यवस्था कर उसे वापस भारत बुलाया.

पासपोर्ट भी कर दिया गया ब्लैक लिस्ट: पीड़ित का कहना है कि टूरिस्ट वीजा पर भेजे जाने और समय पर वापस न लौट पाने के कारण उसके भाई का पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिससे भविष्य में विदेश यात्रा और रोजगार की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है.

"एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी नादिर और जाबिर के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं व आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 की धारा 10 और 24 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच एसआई देवेंद्र सिंह सामंत को सौंपी गई है."- प्रशांत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

FRAUD IN NAME OF SENDING ABROAD
विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी
टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजकर ठगी
KASHIPUR YOUTH FRAUD SENT DUBAI
DUBAI WORK VISA FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.