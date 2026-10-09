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काशीपुर छात्रसंघ चुनाव को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नैनीताल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव से जुड़ी याचिका पर निर्देश जारी किए हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप तत्काल शिकायत निवारण सेल (ग्रीवांस रिड्रेसल सेल) गठित करने और याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने को कहा है. साथ ही अध्यक्ष पद के चुनाव में इस्तेमाल बैलेट पेपर सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.

क्या है मामला: अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुलदीप सिंह ने याचिका दायर कर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया. उनका कहना है कि मतगणना के परिणाम में काट-छांट और बदलाव कर प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी गुरजिंदर सिंह के पक्ष में वोट बढ़ाए गए. नोटा के मत कम दिखाकर दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में अधिक वोट जोड़े जाने का आरोप भी लगाया गया.