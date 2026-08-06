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काशीपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने तीन छात्रों को रौंदा, एक की मौत, दो गंभीर घायल

काशीपुर में हुई घटना के बाद पुलिस ने वाहन और चालक को अपने कब्जे में ले लिया है. साथ ही मामले की जांच जारी है.

TANKER RUNS OVER THREE STUDENTS
काशीपुर रोड एक्सीडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 1:33 PM IST

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रुद्रपुर: काशीपुर से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. आईटीआई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टैंकर ने तीन स्कूली छात्रों को टक्कर मार दी. हादसे में 15 वर्षीय छात्र शिवम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने टैंकर और चालक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

मृतक शिवम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ी में कक्षा 10 का छात्र था. वह अपने परिवार में पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर था. उसके पिता मनोज सिंह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. बेटे की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घर में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जा रहा है कि हादसे में घायल वासु और अक्षय आपस में चचेरे-तहेरे भाई हैं. वासु उदय राजेंद्र इंटर कॉलेज, काशीपुर का छात्र है. उसने उस दिन स्कूल से अवकाश लिया था. वह अपने दोनों साथियों को स्कूल छोड़ने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में तेज गति से आ रहे टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिवम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दोनों अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही आईटीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त टैंकर और उसके चालक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने वाहन और चालक को अपने कब्जे में ले लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. जिससे दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

इस हृदयविदारक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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