काशीपुर के नर्सिंग कॉलेज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों पर भी सुनवाई, जानिए क्या हुआ
Kashipur Prithviraj Chauhan Nursing College: हाईकोर्ट ने कॉलेज को राहत देते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 5:40 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर ऊधम सिंह नगर स्थित पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 अगस्त 2026 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कॉलेज का एशेंशियल सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया था.
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि एक शिकायत के आधार पर कॉलेज की पूर्व में हुई जांच रिपोर्ट उनके पक्ष में होने के बावजूद मनमाने ढंग से प्रमाण पत्र रद्द किया गया था. जिससे वहां जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे 90 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. राज्य सरकार के वकील ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कार्रवाई से पहले कॉलेज का पक्ष सुना गया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने विवाद के निष्पक्ष समाधान के लिए तीन सदस्यीय एडवोकेट कमीशन (आयोग) का गठन किया है. इस आयोग में विनय शंकर पांडे (सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), बीएन मोलाखी (उप महाधिवक्ता) और आरसी टम्टा (अधिवक्ता) शामिल हैं. यह आयोग 6 नवम्बर 2026 (रविवार) को कॉलेज का निरीक्षण कर 25 नवम्बर 2026 तक अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. तब तक के लिए उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर 2026 के लिए तय की है.
एक दूसरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित किया. हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से कहा जनहित याचिकाकर्ता का जो प्रत्यावेदन उनके कार्यालय में लंबित है उसे चार माह के भीतर निस्तारित करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए उचित निर्णय लें.
मामले के अनुसार हरिद्वार के नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर में स्पेशलीस्ट डाक्टरो की भारी कमी है. यही नहीं अस्पतालों में मूल बहुत सुविधाएं भी उपलब्ध तक नहीं हैं. कई समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के पद स्वीकृत होने के भाद भी वहां डाक्टर नहीं है.
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