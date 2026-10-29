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काशीपुर के नर्सिंग कॉलेज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों पर भी सुनवाई, जानिए क्या हुआ

नैनीताल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर ऊधम सिंह नगर स्थित पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 अगस्त 2026 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कॉलेज का एशेंशियल सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया था.

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि एक शिकायत के आधार पर कॉलेज की पूर्व में हुई जांच रिपोर्ट उनके पक्ष में होने के बावजूद मनमाने ढंग से प्रमाण पत्र रद्द किया गया था. जिससे वहां जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे 90 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. राज्य सरकार के वकील ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कार्रवाई से पहले कॉलेज का पक्ष सुना गया था.