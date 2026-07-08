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यूपी का एक लाख का इनामी गैंगस्टर काशीपुर में गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता मिली है. काशीपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक लाख रुपये के इनामी और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर योगेश मालिक उर्फ भदौरिया को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत 45 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और उत्तराखंड में आने के उद्देश्य की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस की वांछित सूची में शामिल था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस के अनुसार डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि काशीपुर के चैती मेला रोड क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पुरानी चैती चौकी के पास स्थित एक खंडहर की घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया.

तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. गहन पूछताछ और अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय करने पर आरोपी की पहचान योगेश मालिक उर्फ भदौरिया, निवासी ग्राम भदौड़ा, थाना रठौड़ा (मेरठ जनपद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश के रूप में हुई.