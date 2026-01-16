ETV Bharat / state

'काशीयात्रा 2026': पुरुलिया छऊ नृत्य छाया, संतूर की धुन सुनकर सुधबुध खोए

वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT BHU) के प्रतिष्ठित सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव ‘काशीयात्रा-2026’ का गुरुवार को भव्य शुभारंभ स्वतंत्रता भवन में हुआ. यह आयोजन तीन तक जारी रहेगा. उद्घाटन समारोह साहित्य, संगीत, कला और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का एक जीवंत उत्सव बन गया, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. महोत्सव के अंतर्गत अभिनय, बंदिश, क्रॉसविंड्स, एनक्विजिटा, मिराज, नटराज, संवाद, तूलिका और जायका जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें नाट्य, संगीत, नृत्य, क्विज, फैशन, साहित्यिक कला, ललित कला एवं पाक-कला शामिल हैं. इस मौके पर पुरुलिया छऊ नृत्य छाया रहा. संतूर की धुन सुनकर श्रोता सुधबुध खो बैठे.

नृत्य की प्रस्तुति ने मोहा मन: IIT-BHU में सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव ‘काशीयात्रा-2026’ का औपचारिक उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया. इस अवसर पर डीन (छात्र कार्य) प्रो. राजेश कुमार भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम के शुरुआत में स्पिक मैके के तत्वावधान में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित तारापदा रजक ने पश्चिम बंगाल के पारंपरिक पुरुलिया छऊ नृत्य की सशक्त प्रस्तुति दी. युद्धकला के तत्वों, पारंपरिक मुखौटों और पौराणिक कथानकों से सुसज्जित इस नृत्य ने भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भली-भांति दर्शाया और दर्शकों को भावविभोर कर दिया.

गायक मोहित चौहान और गीतकार बिस्मिल ने दी प्रस्तुति: काशीयात्रा-2026’ महोत्सव में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार (2025) एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य की मनमोहक संतूर प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया. उनकी आत्मीय और मधुर रचनाओं से सभागार दिव्य अनुभूति से भर उठा और युवा अभियंता मंत्रमुग्ध हो गए. वहीं, टेक्नो इल्यूजनिस्ट राहुल खरबंदा ने अत्याधुनिक दृश्य प्रभावों, लेज़र तकनीक और रोमांचक जादुई करतबों से सुसज्जित भव्य इल्यूजन शो प्रस्तुत किया. पारंपरिक जादू और आधुनिक तकनीक के इस अनूठे संगम को दर्शकों ने करतल ध्वनि के साथ सराहा. डीजे नाइट में बॉलीवुड गायक मोहित चौहान और सूफी गायक-गीतकार बिस्मिल अपनी दमदार प्रस्तुतियां देंगे.