'काशीयात्रा 2026': पुरुलिया छऊ नृत्य छाया, संतूर की धुन सुनकर सुधबुध खोए
संस्थान के निदेशक ने किया औपचारिक उद्घाटन, देशभर से 1800 प्रतिभागियों ने लिया भाग.
Published : January 16, 2026 at 7:39 AM IST
वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT BHU) के प्रतिष्ठित सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव ‘काशीयात्रा-2026’ का गुरुवार को भव्य शुभारंभ स्वतंत्रता भवन में हुआ. यह आयोजन तीन तक जारी रहेगा. उद्घाटन समारोह साहित्य, संगीत, कला और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का एक जीवंत उत्सव बन गया, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. महोत्सव के अंतर्गत अभिनय, बंदिश, क्रॉसविंड्स, एनक्विजिटा, मिराज, नटराज, संवाद, तूलिका और जायका जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें नाट्य, संगीत, नृत्य, क्विज, फैशन, साहित्यिक कला, ललित कला एवं पाक-कला शामिल हैं. इस मौके पर पुरुलिया छऊ नृत्य छाया रहा. संतूर की धुन सुनकर श्रोता सुधबुध खो बैठे.
नृत्य की प्रस्तुति ने मोहा मन: IIT-BHU में सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव ‘काशीयात्रा-2026’ का औपचारिक उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया. इस अवसर पर डीन (छात्र कार्य) प्रो. राजेश कुमार भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम के शुरुआत में स्पिक मैके के तत्वावधान में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित तारापदा रजक ने पश्चिम बंगाल के पारंपरिक पुरुलिया छऊ नृत्य की सशक्त प्रस्तुति दी. युद्धकला के तत्वों, पारंपरिक मुखौटों और पौराणिक कथानकों से सुसज्जित इस नृत्य ने भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भली-भांति दर्शाया और दर्शकों को भावविभोर कर दिया.
गायक मोहित चौहान और गीतकार बिस्मिल ने दी प्रस्तुति: काशीयात्रा-2026’ महोत्सव में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार (2025) एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य की मनमोहक संतूर प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया. उनकी आत्मीय और मधुर रचनाओं से सभागार दिव्य अनुभूति से भर उठा और युवा अभियंता मंत्रमुग्ध हो गए. वहीं, टेक्नो इल्यूजनिस्ट राहुल खरबंदा ने अत्याधुनिक दृश्य प्रभावों, लेज़र तकनीक और रोमांचक जादुई करतबों से सुसज्जित भव्य इल्यूजन शो प्रस्तुत किया. पारंपरिक जादू और आधुनिक तकनीक के इस अनूठे संगम को दर्शकों ने करतल ध्वनि के साथ सराहा. डीजे नाइट में बॉलीवुड गायक मोहित चौहान और सूफी गायक-गीतकार बिस्मिल अपनी दमदार प्रस्तुतियां देंगे.
एक सशक्त मंच है आयोजन: संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि, काशीयात्रा केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि छात्रों में सृजनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित करने वाला एक सशक्त मंच है. ऐसे आयोजन युवाओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
इंटरनेशनल कार्निवल भी आयोजित होगा: डीन (छात्र कार्य) प्रो. राजेश कुमार ने बताया कि ‘काशीयात्रा-2026’ में देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से लगभग 1,800 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. इस संस्करण में पारंपरिक और समकालीन कला रूपों का अनूठा संगम, अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियां और विविध छात्र-प्रेरित प्रतियोगिताएं शामिल हैं. काशीयात्रा-2026’ का एक प्रमुख आकर्षण इंटरनेशनल कार्निवल होगा, जिसमें प्रसिद्ध ग्रैफिटी कलाकार डॉ. टॉय तथा चर्चित सितार वादक सेप्पे सितार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे.
महोत्सव के अंतर्गत अभिनय, बंदिश, क्रॉसविंड्स, एनक्विज़िटा, मिराज, नटराज, संवाद, तूलिका और ज़ायका जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें नाट्य, संगीत, नृत्य, क्विज़, फैशन, साहित्यिक कला, ललित कला एवं पाक-कला शामिल हैं. ये कार्यक्रम टेक्नो पैवेलियन, संस्थान परिसर, राजपूताना ग्राउंड, लेक्चर थिएटर (एलटी-3 एवं एलटी-4) तथा गोपाल त्रिपाठी ऑडिटोरियम में आयोजित होंगे.
