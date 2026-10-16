ETV Bharat / state

काशी को मिलेंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानिए प्रस्तावित रूट और फायदे

काशी को मिलेंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: यूपी के वाराणसी और आसपास के जिलों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द बेड़े में शामिल होने जा रही हैं. वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार इनमें 150 बसें 28 सीटर और 100 बसें 38 सीटर होंगी. अभी काशी में 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं. नई बसें आने के बाद कुल संख्या करीब 300 हो जाएगी.

वहीं, अलग-अलग मार्गों पर यात्रियों को हर 3 से 5 मिनट में बस उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. नई बसें एक बार पूरी चार्ज होने पर लगभग 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी, जबकि मौजूदा बसों की रेंज लगभग 115 किलोमीटर ही है. इसके लिए करसड़ा और वीरापट्टी में पांच-पांच एकड़ जमीन पर चार्जिंग डिपो और वर्कशॉप विकसित किए जाएंगे. सारनाथ, परेड कोठी और मड़वा में आपातकालीन चार्जिंग की सुविधा भी प्रस्तावित है.

काशी को मिलेंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, (Video Credit: ETV Bharat) नए रूट शहर, ग्रामीण इलाकों, एयरपोर्ट और प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे. इससे यात्रियों का इंतजार घटाने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. 100 बसें 38 सीटर होंगी: क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी परशुराम पांडेय ने बताया कि वाराणसी सिटी टांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बेडे में शामिल होने वाली 250 नई इलेक्ट्रिक बसों में 150 बसें 28 सीटर और 100 बसें 38 सीटर होंगी. वर्तमान में 28 सीटर 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें वाराणसी में संचालित हो रही हैं. नई 250 बसों के बेडे में शामिल होने के बाद वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 300 हो जाएगी. बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का बसों का डंतजार खत्म हो जायेगा. सभी बसों के संचालन के बाद अलग-अलग रूटों पर यात्रियों को लगभग हर 3 से 5 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध होगी. 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी: क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि नई बसों की खासियत उनकी लंबी दूरी तय करने की क्षमता है. एक बार परी तरह चार्ज होने के बाद नई इलेक्ट्रॉनिक बसें करीब 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी. इसके मुकाबले वर्तमान में संचालित इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 115 किलोमीटर तक चलती हैं. इससे इलेक्ट्रिक बसों को शहर के साथ-साथ लंबी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रो से जुड़े रूटों पर भी संचालित करने में मदद मिलेगी.