काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लॉन्च किया 'AI चैटबॉट'; मिलेगी हर जानकारी, जानिये कैसे करें इस्तेमाल?

काशी विश्वनाथ मंदिर और मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा (इनसेट) ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास (SKVT) ने एक आधुनिक AI-संचालित चैटबॉट लांच किया है. इस तकनीक के माध्यम से बाबा के भक्त अब दुनिया के किसी भी कोने से मंदिर से जुड़ी जानकारी और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे. इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. यह सेवाएं मिलेंगी...



सुगम दर्शन और आरती बुकिंग : श्रद्धालु अब सीधे चैटबॉट के माध्यम से सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों की बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. प्रसाद सेवा : घर बैठे प्रसाद मंगवाने के लिए यह चैटबॉट त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करेगा. मंदिर का समय और मार्ग : मंदिर खुलने, बंद होने और विभिन्न अनुष्ठानों के समय की सटीक जानकारी 24/7 उपलब्ध होगी.