काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लॉन्च किया 'AI चैटबॉट'; मिलेगी हर जानकारी, जानिये कैसे करें इस्तेमाल?
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.
वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास (SKVT) ने एक आधुनिक AI-संचालित चैटबॉट लांच किया है. इस तकनीक के माध्यम से बाबा के भक्त अब दुनिया के किसी भी कोने से मंदिर से जुड़ी जानकारी और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे.
इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.
यह सेवाएं मिलेंगी...
सुगम दर्शन और आरती बुकिंग : श्रद्धालु अब सीधे चैटबॉट के माध्यम से सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों की बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
प्रसाद सेवा : घर बैठे प्रसाद मंगवाने के लिए यह चैटबॉट त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करेगा.
मंदिर का समय और मार्ग : मंदिर खुलने, बंद होने और विभिन्न अनुष्ठानों के समय की सटीक जानकारी 24/7 उपलब्ध होगी.
गेस्ट हाउस बुकिंग : वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए न्यास के गेस्ट हाउस की उपलब्धता और बुकिंग में सहायता मिलेगी.
मल्टीपल लैंग्वेज : देश-विदेश से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए यह चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि काशी अब पुरातन परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का संगम बन रही है. इस चैटबॉट का उद्देश्य भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना है. विशेष रूप से त्योहारों और भीड़ के समय यह तकनीक भक्तों को सही और समय पर जानकारी देकर उनकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी.
कैसे करें उपयोग? : श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यास की आधिकारिक वेबसाइट skvt.org पर जा सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए चैट आइकन पर क्लिक करके बाबा की सेवाओं से जुड़ी किसी भी जिज्ञासा का समाधान तुरंत प्राप्त किया जा सकता है.
