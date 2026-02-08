ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा माता वैष्णो देवी का उपहार; असम के ‘चेलेंग–गसोमा’ में सजेंगे महादेव, जानें महाशिवरात्रि पर दर्शन की टाइमिंग

काशी विश्वनाथ धाम. ( Photo Credit: Shri Kashi Vishanath Trust )

वाराणसी: काशी में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं. श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक करके तैयारियों को अंतिम रूप दिया है. 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के लिए श्रीवैष्णो धाम श्राइन बोर्ड ने विशेष उपहार भेजा है. वहीं, मां गौरा का श्रृंगार असम से विशेष तौर से आए वस्त्रादि से किया जाएगा. महाशिवरात्रि पर भक्तों को अनवरत 45 घंटे बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे. महाशिवरात्रि की तैयारियां: शनिवार को श्रीकाशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में मंडलायुक्त, वाराणसी मंडल, पुलिस आयुक्त सहित अधिकरियों ने महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में नगर निगम, विद्युत विभाग, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. महाशिवरात्रि पर्व के दौरान सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को क्रॉस चेक किया गया. आवश्यक निर्देश दिए गए. यह सामान प्रतिबंधित रहेंगे: महाशिवरात्रि पर मंदिर में प्रवेश करते समय बड़े बैग, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, डिजिटल घड़ी, पेन, तंबाकू, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी. दर्शनार्थियों से अपील की गई है कि अन्य निषिद्ध सामग्री अपने साथ न लाएं या इन्हें अपने स्थान पर ही छोड़कर ही आएं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम परिसर में शुद्ध पेयजल, ग्लूकोज, ओआरएस, गुड़ और मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. बैठक के बाद मंडलायुक्त ने धाम परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का स्थलीय जायजा लिया. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए. श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों से अपील की गई है कि वह खाली पेट धाम में दर्शन के लिए न आएं. प्रतिबंधित वस्तुएं अपने साथ न लाएं. श्रीकाशी विश्वनाथ धाम श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. विशेष दर्शन या स्पर्श दर्शन के लिए अनुरोध न करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर इसे पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा. दर्शन की टाइमिंग: काशीवासियों के लिए प्रातः 04:00 बजे से 05:00 बजे तक के दर्शन नियम के संबंध में संबंधित पक्षों से बैठक कर व्यवस्था निर्धारित की जाएगी. इससे उन्हें सुगमता से दर्शन कराया जा सके. महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगला आरती का समय परिवर्तित रहेगा. मंगला आरती प्रातः 02:15 बजे से 03:15 बजे तक संपन्न होगी. इसके बाद गर्भ गृह की सफाई होगी. फिर सामान्य दर्शन प्रारंभ होंगे, जो लगातार 45 घंटे तक चलेंगे. 16 फरवरी 2026 को रात्रि 11:00 बजे मंदिर बंद किया जाएगा. तब तक महाशिवरात्रि के दर्शन निरंतर चलते रहेंगे. शिव-विवाह की तैयारियां: काशी में शिव-विवाह की सदियों पुरानी परंपराओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. टेढ़ीनीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर बाबा विश्वनाथ की हल्दी, शिव-विवाह, शिव बारात और गौना की रस्मों को लेकर माहौल भक्तिमय हो उठा है. इस वर्ष महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ और माता गौरा का श्रृंगार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि पहली बार शिव-गौरा की चल प्रतिमा असमिया पारंपरिक परिधान और आभूषणों में सजेगी. शिवसागर से आया असमिया श्रृंगार: विश्वनाथ मंदिर के महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ और माता गौरा को जो परिधान धारण कराए जाएंगे, वह असम के ऐतिहासिक नगर शिवसागर से विशेष रूप से मंगाए गए हैं. यह श्रृंगार न केवल परिधान की दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक संदेश के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके माध्यम से काशी और असम की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिलेगा. ‘चेलेंग–गसोमा’ में सजेंगे महादेव: महंत वाचस्पति तिवारी के अनुसार, बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को असमिया पुरुष परिधान ‘चेलेंग और गसोमा’ धारण कराया जाएगा. इस परिधान में बाबा का स्वरूप अत्यंत राजसी और दिव्य दिखाई देगा, जो शिव-विवाह की गरिमा को और भी भव्य बनाएगा. बाबा विश्वनाथ के वस्त्र तैयार करतीं आकांक्षा गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat) दुल्हन के रूप में माता गौरा: माता गौरा का श्रृंगार इस बार विशेष रूप से मनमोहक होगा. उन्हें लाल और सुनहरे रंग की रेशमी ‘मेखेला साड़ी’ पहनाई जाएगी, जो असम की पारंपरिक स्त्री पोशाक है.