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सावन 2026: काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने दर्शन को लेकर जारी की गाइडलाइन, स्मार्टवॉच और मोबाइल बैन

श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी: इसी को देखते हुए इस बार धाम प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को पहले से अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने की व्यवस्था की है श्रद्धालुओं की सुरक्षा और करोड़ों रुपये के चढ़ावे में पारदर्शिता तक की व्यापक तैयारी है. इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थल और सूचना केंद्र की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि, सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी. सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे धाम क्षेत्र की लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी चुनौती का तुरंत समाधान किया जा सके.

प्रवेश द्वार और सुरक्षा की अभेद्य निगरानी: धाम में जहां श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए सात अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगहबानी भी की जाएगी. वहीं मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर के भी विशेष पारदर्शिता बरती जाएगी. सावन का महीना आते ही काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ना शुरू हो जाता है. सोमवार और प्रमुख पर्वों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है.

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक की व्यापक तैयारी की है.

वाराणसी: भगवान शिव के प्रिय सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है. पूरे शहर के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम एक बार फिर शिवभक्ति से गुलज़ार रहेगा. इस बार भी देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचने की उम्मीद है.

सावन महीने को लेकर काशी विश्वनाथ धाम में व्यापक सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

भीड़ प्रबंधन और गर्मी से राहत के उपाय किये गये: इसके साथ ही धाम में पेय जल की उपलब्धता, चिकित्सकीय प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, पी०ए० सिस्टम, दर्शनार्थियों के लिए सुचारू दर्शन व्यवस्था, वृद्ध, अशक्त, दिव्यांग जनों के लिए ई-रिक्शा सञ्चालन, पार्किंग व्यवस्था, सम्पूर्ण धाम की साफ-सफाई, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने बताया कि धाम में दर्शनार्थियों के लिए पूर्व वर्ष और महाकुंभ की भांति इस वर्ष जिग जैग रेलिंग में ऊपर एवं नीचे दोनो तरफ बैरिकेड लॉग बंधवा कर भीड़ के दबाव को और अधिक रोकने की व्यवस्था भी की जा रही है. धाम परिसर में एयर कूलर के माध्यम से उमस एवं गर्मी से राहत दिलाने की भी व्यवस्था की जा रही है. इसके अतिरिक्त नियमित अंतराल पर ओआरएस की व्यवस्था भी की गई है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 गेटों से होगा प्रवेश (Photo Credit: ETV Bharat)

खाली पेट न आएं दर्शन करने: इसके साथ ही वे दर्शनार्थी जो किंचित कारणों से धाम पहुचने में सक्षम नही है उनके लिए पवित्र सावन माह पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन-पूजन के लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी. लाइव दर्शन को मंदिर न्यास की वेबसाइट, मंदिर न्यास के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल एवं आधिकारिक प्रसारण साझीदार टाटा स्काई के प्लेटफार्म से स्ट्रीम किया जायेगा. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि, श्रावण माह में सोमवार के दिन अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है. इसके लिए श्रद्धालुओं से विशेष अपील हैं कि श्रद्धालु खाली पेट कतार में न लगें, क्योंकि अधिक भीड़ के कारण दर्शन में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्मार्टवॉच और मोबाइल रहेंगे बैन: साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि धाम में प्रवेश करने से पूर्व श्रद्धालु प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएं, यथा- डिजिटल घड़ी (स्मार्ट वाच), मोबाइल, ईयरफोन, तम्बाकू एवं नशे की वस्तुए, कास्मेटिक, बड़े बैग व् अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनका धाम परिसर में ले जाना वर्जित है, साथ लेकर कतार में न लगें अपितु अपने ठहरने के स्थान होटल, घर में यह वस्तुएं छोड़ कर दर्शन हेतु आएं अन्यथा की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. इन नियमों का पालन कर श्रद्धालु प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, ताकि दर्शन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सहज रूप से सम्पन्न हो सके. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के सिर्फ सुगम दर्शन सुरक्षा की ही व्यवस्था नहीं की गई है बल्कि सावन में आने वाले चढ़ावे को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है. सावन के दौरान मंदिर में नकद, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है.

चढ़ावे में पारदर्शिता बनाने पर ज़ोर: ऐसे में मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है. पूर्व की भांति सावन में भी दानपात्रों की नियमित निगरानी, निर्धारित प्रक्रिया के तहत चढ़ावे की गिनती, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और सुरक्षा के साथ उसे संरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु का अर्पण पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज हो सके. मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है. इसलिए भीड़ प्रबंधन के लिए अलग-अलग रूट प्लान, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. प्रशासन का प्रयास है कि बाबा के दरबार में आने वाला हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके और उसे सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित व्यवस्था का अनुभव हो.

विश्वनाथ धाम में इन मार्गों से मिलेगा प्रवेश: श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रमुख प्रवेश द्वार निम्नलिखित हैं.

गेट नंबर 04

काशी द्वार मार्ग 4B

नंदू फेरिया प्रवेश मार्ग

सिल्को प्रवेश मार्ग

ढुंढिराज प्रवेश मार्ग

सरस्वती फाटक प्रवेश मार्ग

भैरव द्वार प्रवेश मार्ग (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट की तरफ से)

हर सोमवार अलग होगा बाबा का श्रृंगार

03-08-2026 (प्रथम सोमवार) : श्री शंकर स्वरुप श्रृंगार

: श्री शंकर स्वरुप श्रृंगार 10-08-2026 (द्वितीय सोमवार) : गौरी-शंकर (शंकर-पार्वती) श्रृंगार

: गौरी-शंकर (शंकर-पार्वती) श्रृंगार 17-08-2026 (तृतीय सोमवार) : अर्धनारीश्वर श्रृंगार

: अर्धनारीश्वर श्रृंगार 24-08-2026 (चतुर्थ सोमवार) : रुद्राक्ष श्रृंगार

: रुद्राक्ष श्रृंगार 27-08-2026 (पूर्णिमा) : झूला श्रृंगार

: झूला श्रृंगार 28-08-2026 (रक्षाबंधन पर्व): सामान्य दर्शन

लोगों के लिए तैयार किया गया है खोया-पाया केंद्र: अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए धाम में छह स्थानों पर खोया-पाया केंद्र की स्थापना की गई है. यदि किसी श्रद्धालुओं के परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है तो वह इन केंद्रों पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकता है.

मंदिर प्रांगण

शंकराचार्य चौक

गेट नंबर 01 (गंगा निकास द्वार)

गेट नंबर 02 (सरस्वती फाटक)

गेट नंबर 04 (मुख्य प्रवेश मार्ग)

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट

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