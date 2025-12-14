ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर; आज ही के दिन बनारस को PM मोदी ने दी थी बड़ी सौगात, जानिए 4 सालों में कितना बढ़ा पर्यटन, क्या है निवेश की स्थिति?

कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक 26 करोड़ 32 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन.

श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर
श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 5:05 PM IST

वाराणसी : साल 2021 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने 14 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था. उन्होंने इसकी आधारशिला 2019 में रखी थी. साल 2021 में इसे पूरा कर लिया गया था. संकरी गलियों के जाल से मुक्त होकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का धाम अब अलौकिक दिव्यता के साथ चमक रहा है. आज इसकी वजह से काशी में पर्यटन कई गुना बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है, उद्योगों की स्थापना के लिए लोग आ रहे हैं.

वाराणसी में पर्यटन उद्योग हुआ पुनर्जीवित : टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को विश्वनाथ धाम की परिकल्पना को साकार किया. पर्यटन उद्योग जो कोरोना की मार से मर चुका था, उसे पुनर्जीवित किया. वाराणसी में पर्यटन उद्योग किस ऊंचाई पर जा सकता है, इसे लोगों ने बीते 4 साल में देखा है. पहले सिर्फ दर्शनार्थियों की वजह से यहां पर्यटन उद्योग चल रहा था, लेकिन विश्वनाथ धाम के बन जाने से हर तरह के पर्यटन को अवसर मिला है.

करोड़ों की संख्या में माला की बिक्री : राहुल मेहता ने बताया कि आने वाले समय में यहां स्पोर्ट्स टूरिज्म भी होने जा रहा है. करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक या दर्शनार्थी काशी आए हैं. इसका फायदा यहां के सभी उद्योगों को हुआ है. माला, फूल बेचने वाले से लेकर सभी उद्योग बढ़े हैं. आज करोड़ों की संख्या में मालाएं बिक रहीं हैं. इससे पूरे बनारस की इकोनॉमी कई गुना बढ़ चुकी है. पूरे प्रदेश में निवेश आ रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है, जिसमें 55 हजार करोड़ का सिर्फ वाराणसी के लिए ही किया गया है.

टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता (Video Credit; ETV Bharat)


हर जगह से कनेक्टिविटी : राहुल मेहता ने बताया कि, वाराणसी में धार्मिक टूरिज्म रिपीटिटेव टूरिज्म बन चुका है. आज के समय में आवागमन सुगम हो चुका है. हर तरफ से यहां की कनेक्टिविटी है. रोड, फ्लाइट और रेलवे से वाराणसी की कनेक्टिविटी सुगम हुई है. बहुत ही अच्छी व्यवस्था है. अगर कोई भारत के किसी भी कोने में बैठकर ये सोचता है कि उसे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना है तो बहुत ही सुगमता से वो यहां आ सकता है. इसका फायदा वाराणसी के पर्यटन उद्योग के साथ अन्य उद्योगों को हुआ है.

एक भव्य परियोजना : राहुल मेहता ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक भव्य परियोजना है. यह कॉरिडोर लगभग लगभग 5 लाख वर्ग फीट (50 हजार वर्गमीटर) के बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इससे पहले मंदिर का परिसर मात्र 3 हजार वर्ग फीट तक की सीमित था. अगर लंबाई की बात करें तो यह कॉरिडोर लगभग 320 मीटर लंबा है. इस कॉरिडोर के माध्यम से सीधे मां गंगा के दर्शन करने, स्नान करने व जल भरने के लिए जाया जा सकता है. यह मंदिर को सीधे गंगा तट पर बने ललिता घाट से जोड़ता है. इतना ही नहीं, इस विशाल कॉरिडोर में यात्री सुविधा केंद्र, दर्शक दीर्घा आदि की भी व्यवस्था है. मंदिर परिसर में 50 हजार से 80 हजार की संख्या में श्रद्धालु एकसाथ जमा हो सकते हैं.

राहुल मेहता ने बताया कि पिछले 4 सालों में लगभग 26 करोड़ 32 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं. पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के 139 देशों के लोगों ने पिछले एक साल में दर्शन किए हैं.

बनारस में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या.
बनारस में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या. (Photo Credit; ETV Bharat)


6000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव का लक्ष्य : उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मोहन शर्मा ने बताते हैं कि नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के साथ वाराणसी औद्योगिक विकास में नई इबारत लिख रहा है. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5 (जीबीसी-5) के लिए 6,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. अभी 3,944 करोड़ का प्रस्तावित निवेश तैयार हो गया है. इसमें एमओयू कर चुके लोग व निवेशक शामिल हैं. विभाग की ओर से लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जा चुका है.

काशी में कई गुना बढ़ा पर्यटन.
काशी में कई गुना बढ़ा पर्यटन. (Photo Credit; ETV Bharat)
लोगों को रोजगार मिलने की संभावना : मोहन शर्मा बताते हैं कि वाराणसी में होने वाले इस निवेश से वाराणसी में ही लगभग 2,400 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. जीबीसी-5 में सेकेंडरी सेक्टर में 1,552.53 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम व अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत शामिल हैं. मोहन शर्मा ने बताया कि , टर्शरी सेक्टर में 2,390.69 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नियमों में छूट ला रही है. साथ ही, विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ प्रक्रिया को भी सरल और सुगम बनाने का कार्य कर रही है. इसी के साथ ही, पूर्वांचल में बड़ी मात्रा में निवेश के कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है, जिसमें वाराणसी अहम योगदान दे रहा है.

संपादक की पसंद

