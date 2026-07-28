ETV Bharat / state

काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह; राज्यपाल बोलीं-जंतर-मंतर पर जो हुआ, ठीक नहीं, आंदोलन गलत

राजपाल ने जंतर-मंतर पर छात्रों के व्यवहार को बताया गलत, यूनिवर्सिटी की कमियों की खोली पोल

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल.
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:01 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मंगलवार को 48 वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ. रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखा. जंतर-मंतर पर हुए कहा कि जो हुआ ठीक नहीं है. उन्होंने स्टूडेंट्स से आवाह्न किया कि जंतर-मंतर जैसे छात्र मत बनिएगा. आंदोलन को उन्होंने गलत बताते हुए कहा कि नेतृत्वकर्ता सही होना चाहिए. आपने देखा कि जंतर-मंतर पर क्या-क्या कह रहे थे.

काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह (Video Credit; ETV Bharat)

काशी विद्यापीठ में कमियों पर राज्यपाल नाराज दिखीं. संबोधन में उन्होंने हॉस्टल मेस बंद होने पर नाराजगी जताई. सफाई-व्यवस्था पर खफा हुईं. कहा कि किसी को डिग्री की हार्ड कॉपी नहीं देनी है. अब डीजी लॉकर में भेजिये, इससे फर्जीवाड़े नहीं होंगे. मैने एक टीम बनाई है, एफिलेटेड, सरकारी और एडेड में लाखों बच्चे हैं, उसकी गुणवत्ता जरूरी है. यूनिवर्सिटी में वाशिंग मशीन नहीं, वाई-फाई नहीं है, पूछा तो जवाब नहीं है. खाना खुद बना रहे है और आप तीन साल में खाना बनाने के एक्सपर्ट होंगे. आपकी पत्नी भाग्यशाली होगी. सवाल उठाया कि हॉस्टल में मेस बंद क्यों? केजीएमयू और अन्य में ये मुद्दा उठाया कि अच्छा खाना नहीं मिलता. मैंने आदेश दिया है. अलग और आधुनिक किचन बनें. 8 मिनट में सब बने. ये जरूरी है, खाना बच्चे खुद से नहीं बनाएंगे, ये सुनिश्चित हो.

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल.
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कहा कि हॉस्टल की सुरक्षा सख्त हो, सफाई क्यों नहीं है? लाइब्रेरी ठीक कीजिये, सोलर लाइट बंद पड़ी है. फायर सेफ्टी संसाधन एक्सपायर हैं. हॉस्टल ब्लाक में सफाई की जरूरत है, कब होगा? एक महीना देती हूं, सब पूरा कीजिये. पीएम यहां गंगा की सफाई करते हैं. घाट साफ करते हैं, आपको भी करना होगा, इसलिए जो कमी मैंने पाई है, उसको ठीक कीजिये. वंदे मातरम को समझना होगा, ये यूनिवर्सिटी के लोगों को करना होगा. बोलीं B++ नहीं होना था, A++ चाहिए. कमियां बता दीं, दूर करो और लाओ अच्छी रैंक. जो कमियां है, उसे पूरा कीजिए. 2 महीने के बाद अधिकारियों को भेजूंगी चेक करने के लिए.

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल.
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कहा कि मुझे पसंद आया कि पदक पाने वालों में बेटियों की संख्या ज्यादा है. पदक और उपाधि पाने वाले में बेटियां ही आगे हैं. देश में ऐसे कलाकार हैं, जो हमारी पुरातन संस्कृति और कला को जीवित करने का उपाय कर रहे हैं, उन्हें डिलीट की डिग्री दी जानी चाहिए. ये पता चला है यूनिवर्सिटी में डिजिटलीकरण किया है, जो अच्छी बात है. नेशनल रिसर्च यहां हो रहे हैं. आज भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. यूनिवर्सिटी को ऐसे छात्र तैयार करने हैं, जो अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हों. मैं आग्रह करती हूं कि कैच द रेन अभियान से जुड़ें और जल संरक्षण को बढ़ावा दें. भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा भंडार है. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जाकर पांडुलिपि देखें-समझें. जहां-जहां पांडुलिपि है, उसे कॉपी करके भारत सरकार के ज्ञान भारतम से जोड़ना होगा. इसका एप्प संचालित है. कोई पुरानी पांडुलिपि हो तो उसकी तस्वीर इस एप्प पर भेजिए. आप तकनीक के उपयोगकर्ता नहीं, नई तकनीक के जनक बनिये. भाषा संवाद का जरिया नहीं, हमारी पहचान है.

नहीं मानी हार और मिला मुकाम

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में एमए होम साइंस से एक मेडल पाने वालीं सोनी अहमदाबाद की रहने वाली हैं, लेकिन 10 साल पहले शादी के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई. बनारस में उनका मायका होने के बाद उनके ससुर ने उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखने का वादा किया और 10 साल बाद वह फिर से लौट कर आईं. विद्यापीठ के गंगापुर कैंपस से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल भी पाया. वहीं गोल्ड मेडल पाने वाले बृजेश कुमार प्रजापति ने दिव्यांग होने के बाद भी अपने आप को स्थापित करके इस मुकाम को हासिल किया.

राजपाल आनंदीबेन पटेल प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्र रामकृष्ण के गायन से काफी प्रभावित दिखाई दीं. देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने उसे शाबाशी दी. अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर विद्यालयों में इस तरह का कंपटीशन करवाइए ताकि ऐसी प्रतिभाएं निकाल कर सामने आएं. जो जीतेंगे उन्हें राजभवन में बुलाकर स्वादिष्ट भोजन भी दूंगी और सम्मान भी.

टॉपर्स सम्मानित

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के टॉपर्स को अलग-अलग मेडल दिए गए. दीक्षांत समारोह में मंच से 26 विद्यार्थियों (छात्रा 20 एवं छात्र- 06) को कुल 43 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए. जिसमें स्नातक के 08 (सभी छात्राएं- 05 विश्वविद्यालय एवं 03 सम्बद्ध महाविद्यालय से) एवं स्नातकोत्तर के 16 (05 छात्र एवं 11 छात्राएं) विद्यार्थी और दो उत्कृष्ट खिलाड़ी सुमित कुमार भारती व अंजलि कुमारी शामिल हैं. दीक्षान्त समारोह में कुल 17 विद्यार्थियों को दो-दो स्वर्ण पदक प्रदान किए. सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय में 49 पाठ्यक्रमों में 56 विद्यार्थियों (छात्रा- 43 एवं छात्र- 13) ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर टॉप किया है.

स्नातक के 49659 (18708 छात्र एवं 30951 छात्राएं), स्नातकोत्तर के 13401 (3421 छात्र एवं 9980 छात्राए) एवं पी-एच.डी. के 123 (54 छात्र एवं 69 छात्राए) छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गईं. इस तरह स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध के कुल 63183 में 22183 छात्र 41000 एवं छात्राओं को उपाधियां दी गईं. वहीं दीक्षांत में श्री देवी हैंडलूम, तेलंगाना के संस्थापक वाई. श्रीधर राव को उनके समाज में किए गए सेवा कार्य के लिए मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई. श्रीधर राव गरीब और किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लगभग 25 साल पहले उन्होंने हैंडलूम में अपनी किस्मत को आजमाया और आज हैंडलूम को नई तकनीक से जोड़कर सिल्क के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई.

दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आनन्दीबेन पटेल ने की. वहीं, मुख्य अतिथि कैप्टन बीके त्यागी, सीएमडी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई रहे. साथ ही अति विशिष्ट अतिथि योगेन्द्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि रजनी तिवारी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार थीं.

17 विद्यार्थियों को मिलेगा दो स्वर्ण पदक

स्नातक की सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बीएससी (ऑनर्स) कृषि की त्रिशा सिंह गौतम को श्री भगवान दास स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वद्यालय स्वर्ण पदक, बीएड की निधि श्रीवास्तव को प्रो. केपी पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एलएलबी की हरि प्रिया को कृष्ण वासुदेव स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. साथ ही स्नातकोत्तर कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली एमए (योग) की दिशा सिंह व खुशबू सरोज को डॉ. विभूति नारायण सिंह स्मृति स्वर्ण पदक एवं विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमएड की प्रियाशी कुशवाहा को प्रो. केपी पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक और विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एलएलएम में अभिषेक सिंह को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमएससी (गणित) की सुनीता यादव को श्री बटुक प्रसाद सिंह स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमए (हिंदी) में ब्रिजेश कुमार प्रजापति को डॉ. शम्भू नाथ सिंह स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) में निशा सिंह को श्री अतुल माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमए (संस्कृत) में संगीता पटेल को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमए (इतिहास) में अनन्या त्रिपाठी को राम जनम सिंह स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमएफए (पेटिंग) में जय गुप्ता को डॉ. शरद बंसल स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमए (अर्थशास्त्र) में शिवांगी पटेल को प्रो. दुधनाथ चतुर्वेदी स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमसीए (दो वर्षीय) में राज सिंह को सीता राम जिंदल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, एमएसडब्ल्यू में अंकिता रस्तोगी को प्रो. सीपी गोयल स्मृति स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक तथा एम.बीए में अंजली चेलानी को सीता राम जिंदल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित स्वर्ण पदक व विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया.

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल; 15 IPS के ट्रांसफर, तरुण गाबा लखनऊ नए कमिश्नर, सेंगर बने डीजी इंटेलिजेंस

TAGGED:

KASHI VIDYAPEETH ANANDIBEN PATEL
GOVERNOR ANANDIBEN PATEL
ANANDIBEN JANTAR MANTAR PROTEST
VIDYAPITH CONVOCATION CEREMONY
KASHI VIDYAPEETH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.