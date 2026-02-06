ETV Bharat / state

UGC के समर्थन में प्रदर्शन: काशी विद्यापीठ बना पुलिस छावनी, कई थानों की फोर्स तैनात

वाराणसी: प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के द्वारा जारी नए नियमों के बाद से प्रदर्शन और आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में OBC, SC, ST वर्ग के छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार को यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है. जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती है. बाहरी छात्रों के विश्वविद्यालय में आने पर रोक लगा दी गई है.



नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन: देशभर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की ओर से शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए जारी नए नियमों के खिलाफ पिछले दिनों सवर्ण छात्रों ने जम कर प्रदर्शन किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून पर रोक लगने के बाद से अब OBC, SC-ST वर्ग के छात्र-छात्राओं ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है.



प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि हम यह चाहते हैं कि यूजीसी के नए नियमों को लागू किया जाए. 28 जनवरी को भी काशी विद्यापीठ में प्रदर्शन किया गया था, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पोस्टर फाड़े, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. आज हमारे प्रदर्शन में पहचान पत्र की जांच की जा रही है. क्या OBC, SC-ST छात्र गुंडे हैं?



छात्रों ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर का रवैया छात्रों के खिलाफ है. ये खुद विभाजन करने का काम कर रहे हैं. OBC, SC-ST वर्ग के छात्र-छात्राओं के द्वारा यूजीसी के नए नियमों के पक्ष में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है. हमारा मार्च समाज चौराहे से लेकर मानविकी संकाय तक, लगभग 200 मीटर का है. इतना ही के लिए विश्वविद्यालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

प्रशासन का रवैया ऐसा है, जैसे हम छात्र नहीं, आतंकवादी हैं. जिन लोगों ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की फोटो जलाई थी. उनके प्रति ऐसा रवैया क्यों नहीं दिखाया गया. हम लोगों के प्रति ही ऐसा व्यवहार क्यों है. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इस मार्च में शामिल सभी छात्र विश्वविद्यालय के हैं. सभी यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हैं. इसीलिए आज हम लोगों के द्वारा एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा रहा है.