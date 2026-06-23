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काशी विद्यापीठ में स्नातक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 6 जुलाई से

परीक्षा में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के नियमित, बैंक और सुधार के स्टूडेंट्स शामिल होंगे.

काशी विद्यापीठ में परीक्षा 6 जुलाई से
काशी विद्यापीठ में परीक्षा 6 जुलाई से (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:44 PM IST

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वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्नातक (यूजी) दूसरे सेमेस्टर (सत्र 2025-26) की मुख्य परीक्षाओं का टाइम-टेबल घोषित कर दिया है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन के तहत विवि से संबद्ध वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और सोनभद्र के सभी कालेजों सहित मुख्य परिसर, गंगापुर और एनटीपीसी परिसर के छात्रों के लिए यह एग्जाम प्लान लागू होगा. यह परीक्षाएं छह जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेंगी.

इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है, परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी. यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉ सुनीता पांडेय ने बताया कि छात्र जल्द ही यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

परीक्षा में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के नियमित, बैंक और सुधार के स्टूडेंट्स शामिल होंगे.

प्रमुख विषयों का परीक्षा कार्यक्रम:

  • 6 जुलाई : कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर (बीए) फाइनेंशियल अकाउंटिंग (बीकाम), बाटनी (बीएससी) और आर्गनाइजेशनल बिहेवियर (बीबीए)
  • 7 जुलाई : केमिस्ट्री (बीएससी), भारतीय संगीत का इतिहास (बीए) और शिक्षा शास्त्र (बीए)
  • 8 जुलाई : बिजनेस इकोनामिक्स/ई-कामर्स (बीकाम), डेटा कम्युनिकेशन (बीए व बीएससी) और मैक्रो इकोनामिक्स (बीए)
  • 9 जुलाई : डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (बीएससी व बीबीए), वेस्टर्न फिलासफी (बीए) और जूलाेजी (बीएससी)
  • 10 जुलाई : मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास.
  • 11 जुलाई (सह-पाठ्यचर्या) : ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज की परीक्षा सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगी. इसी दिन बैक के छात्रों के लिए ''''फर्स्ट एड एंड हेल्थ'''' की परीक्षा होगी.
  • 13 जुलाई : थर्मल फिजिक्स (बीएससी), सोशियोलाजी (बीए) और बिजनेस फाइनेंस (बीबीए.
  • 14 जुलाई : मैथमेटिक्स (बीए व बीएससी) और साइकोलाजी (बीए व बीएससी.
  • 18 जुलाई : इंग्लिश पोएट्री (बीए) और रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग (पत्रकारिता.
  • 22 जुलाई : पालिटिकल थ्योरी एंड कांसेप्ट्स (बीए) और मिलिट्री हिस्ट्री आफ इंडिया (बीए व बीएससी.
  • 24 जुलाई : होम साइंस (बीए व बीएससी) विषय की परीक्षा के साथ परीक्षाओं का समापन होगा.

ये भी पढ़ें: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी एडमिशन शुरू, जानिए कैसे करें आवेदन

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