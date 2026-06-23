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काशी विद्यापीठ में स्नातक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 6 जुलाई से

काशी विद्यापीठ में परीक्षा 6 जुलाई से ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्नातक (यूजी) दूसरे सेमेस्टर (सत्र 2025-26) की मुख्य परीक्षाओं का टाइम-टेबल घोषित कर दिया है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन के तहत विवि से संबद्ध वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और सोनभद्र के सभी कालेजों सहित मुख्य परिसर, गंगापुर और एनटीपीसी परिसर के छात्रों के लिए यह एग्जाम प्लान लागू होगा. यह परीक्षाएं छह जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेंगी.

इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है, परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी. यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉ सुनीता पांडेय ने बताया कि छात्र जल्द ही यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.