काशी तमिल संगमम 4.0; इन घाटों पर सदियों से जीवंत तमिल परंपरा, नमो घाट पर उत्तर-दक्षिण भारत की जुगलबंदी

BHU के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ‘शब्द’ नामक AI आधारित अनुवाद उपकरण पर कहा कि तकनीक संवाद को सुलभ बनाती है.

काशी तमिल संगमम 4.0. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : December 4, 2025 at 12:36 PM IST

वाराणसी: काशी तमिल संगमम 4.0 का भव्य आयोजन वाराणसी में चल रहा है. इस कार्यक्रम के लिए तमिल छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, विशेषज्ञ, भाषा-विज्ञानी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हस्तियां काशी पहुंच चुकी हैं. कार्यक्रम के दूसरे दिन बीएचयू में विशेष सत्र का आयोजन किया गया. बौद्ध धर्मस्थल सारनाथ का दौरा, नमो घाट पर काशी और तमिलनाडु के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं.

इस ऐतिहासिक अवसर पर हम आपको काशी के उन घाटों से परिचित करा रहे हैं, जहां दक्षिण भारतीय सदियों से बसे हैं. घाटों के शहर बनारस के इन्हीं घाटों में से दो घाट ऐसे भी हैं, जिन्होंने काशी-तमिल के रिश्ते मजबूत आधार दिया है. इन घाटों पर दोनों संस्कृतियों का संगम होता है.

काशी-तमिल संबंध सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, बल्कि यह जीवन, संस्कृति, घाट, संगत, परंपरा, विचार और विश्वास का आधार भी है. बनारस के केदार घाट और हनुमान घाट पर ‘काशी-तमिल संगमम’ का उदाहरण देखने को मिलता है.

काशी में तमिल मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी के घाटों पर तमिल संस्कृति: केदार घाट और हनुमान घाट उत्तर और दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने अटूट सामाजिक बंधन का जीवंत प्रमाण हैं. बनारस के हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट और हनुमान घाट के आस-पास 250-300 तमिल परिवार सदियों से बसे हैं. इन परिवारों ने काशी में तमिल पूजा पद्धति, संगीत, भाषा और जीवन शैली को जीवंत बनाए रखा है.

तमिल परिवार से जुड़े चंद्रशेखर द्रविड़ बताते हैं, कि सैकड़ों तमिल परिवारों ने काशी में स्थायी निवास बनाया और अपना परिवार बड़ा किया. इनके बच्चों का जन्म यहीं हुआ और कई पीढ़ियां काशी के इन घाटों पर पली-बढ़ीं. तमिल धर्म और साहित्य में काशी, गया, प्रयागराज को तीर्थत्रयी माना गया है.

ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार, 17वीं शताब्दी में तमिल शैव साधु कवि कुमार गुरुपरार ने कुमार स्वामी मुत्तु मठ की स्थापना कर काशी में स्थायी रूप से बसने की व्यवस्था की. यहां जमीन ली और मठ-मंदिरों की स्थापना की गई. उन्होंने केदार घाट पर मठ स्थापित किया.

क्या होती है तमिल रजिस्ट्री: चंद्रशेखर द्रविड़ बताते हैं, कि वाराणसी सदियों से तमिल भक्तों, विद्वानों, संगीतज्ञों और शैव साधुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है. उन्होंने यहां सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से योगदान दिया. है. दक्षिण भारत से काशी आए तीर्थयात्री काशीवासी बन गए. वाराणसी के इन घाटों पर तमिल लोगों के निवास, उनकी संस्कृति और समुदाय को ‘तमिल रजिस्ट्री’ कहा जाता है.

काशी में तमिल मोहल्ला. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी में तमिल की जीवित परंपरा: बनारस में मौजूद तमिल संस्कृति से जुड़े चक्रलिंगेश्वर मंदिर के पुरानी पंडित केदारनाथ बताते हैं कि तमिल रजिस्ट्री सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक रजिस्ट्री है. यह जीवित परंपरा का प्रमाण है. तमिल विद्वान यहां संस्कृत और शैव आगम अध्ययन का प्रमुख हिस्सा बने.

नादोपासना की तमिल परंपरा ने काशी के मंदिरों में तमिल संगीत को विस्तार दिया. दीपावली और होली में तमिल लोगों की मौजूदगी के साथ पोंगल में काशी के लोगों की मौजूदगी ने इन संबंधों को और भी मजबूत किया. शास्त्रार्थ परंपरा से लेकर मंदिर प्रबंधन और धार्मिक सेवाओं में भी तमिल लोगों की उपस्थिति रहती है.

BHU में आयोजित कार्यक्रम. (Photo Credit: ETV Bharat)

BHU में काशी तमिल संगमम: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पं. ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत पहले सत्र का आयोजन किया गया. इसमें ‘तमिल कल्पना में काशी: महाकवि सुब्रमण्यम भारती और उनकी विरासत’ विषय पर विशेषज्ञों ने काशी और तमिलनाडु की प्राचीन संस्कृतियों के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला. इस सत्र में तमिलनाडु से आए छात्रों सहित 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया.

पहले अकादमिक सत्र में अमीश त्रिपाठी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए. उन्होंने काशी और तमिल संस्कृतियों पर चर्चा की. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित बच्चों की किताबों के तमिल अनुवाद जारी किए गए. छात्र प्रतिनिधियों को भारत कला भवन और दृश्य कला संकाय की आर्ट गैलरी का दौरा कराया गया.

कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय राज्यों में समानताएं विविधता को कम नहीं करती हैं, बल्कि भारतीय पहचान को और भी मजबूत करती हैं. काशी तमिल संगमम हमें एकता के मूल का दर्शन और उसके उद्देश्य की याद दिलाता है. काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संवाद और समझ को मजबूत कर रहा है.

छात्रों ने BHU और सारनाथ का किया दौरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ‘शब्द’ नामक एआई आधारित अनुवाद उपकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक संवाद को और सुलभ बना रही है. एकता के विविध आयामों को पहचानना और उनका उत्सव मनाया जा रहा है. हमें साझा विरासत को आत्मसात करना चाहिए.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमीश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संस्कृति विविधता का सम्मान करते हुए एकता को पोषित करती है. हमें इस साझा विरासत को आत्मसात करना चाहिए और काशी तमिल संगमम जैसी पहल इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि कैसे मंदिर की पूजा पद्धतियां अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न होती हैं, फिर भी साझा श्रद्धा निहित रहती हैं.

छात्रों ने BHU और सारनाथ का किया दौरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाकवि सुब्रमण्यम भारती के वैचारिक संवाद पर चर्चा: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के प्रो. आर. मेगनाथन ने महाकवि सुब्रमण्य भारती के ‘शक्ति, भक्ति और ज्ञान’ पर आधारित विचारों, उनकी राष्ट्रवादी चेतना, वैश्विक दृष्टि और श्रीअरबिंदो के साथ उनके वैचारिक संवाद की चर्चा की.

उन्होंने अचमिल्लै अचमिल्लै जैसी कविताओं को उद्धृत करते हुए बताया कि भारती ने राष्ट्र की एकता और मानवता की सार्वभौमिकता को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा. सत्र में NCERT द्वारा निर्मित भारती पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और तमिल भाषा सीखने के लिए विकसित ट्यूटोरियल भी प्रदर्शित किया गया.

तमिलनाडु से आए छात्र प्रतिनिधिमंडल को भारत कला भवन और कला संकाय की कला दीर्घा के भ्रमण के माध्यम से भारत की कला, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराया गया

तमिलनाडु और काशी के कलाकारों की प्रस्तुति: काशी तमिल संगमम-4.0 के दूसरे दिन नमो घाट स्थित परिसर में तमिलनाडु और काशी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. छात्रों द्वारा भजन और लोक गायन से शुरुआत की गई. इस दौरान ‘चाईत मासे बोले रे कोयलिया, राम जी लेहले जनमवा’, ‘शंकर तेरी जटा से, रामजी से पूछे जनकपुर के नारी’, आदि की प्रस्तुति की गई.

छात्रों ने BHU और सारनाथ का किया दौरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

सारनाथ पहुंचा प्रतिनिधिमंडल: कार्यक्रम में काशी के कलाकारों ने भरतनाट्यम, राजस्थानी कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी. साथ ही तमिल के लोक नृत्य (अम्मन), कथक नृत्य का भी लोगों ने आनंद लिया. इसके साथ ही तमिलनाडु के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सारनाथ में बौद्ध धर्म की अमूल्य विरासत देखने पहुंचा.

छात्रों ने सारनाथ संग्रहालय में मौर्यकालीन अवशेषों, अशोक स्तंभ के सिंह चतुर्मुख शीर्ष को देखा, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है. धर्मस्तूप (धमेख स्तूप) का भी दौरा किया. यह वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था. इस यात्रा ने छात्रों को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच साझा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को गहराई से समझने का अवसर दिया.

