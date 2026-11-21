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काशी तमिल संगमम : अस्सी घाट पर रंगोली के रंगों में झलकी भारतीय संस्कृति और परंपरा

अस्सी घाट पर रंगोली के रंगों में झलकी भारतीय संस्कृति और परंपरा. ( ETV Bharat )

वाराणसी: काशी तमिल संगमम 5.0 का आयोजन 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इसके पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की ओर से प्री-इवेंट गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं. इसी क्रम में शनिवार को अस्सी घाट पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

इसमें बीएचयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.Body:अस्सी घाट पर बच्चों ने अलग-अलग विषयों और संदेशों पर आधारित आकर्षक रंगोलियां बनाईं. रंगों के जरिए भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को उकेरने का प्रयास किया गया.

अस्सी घाट पर रंगोली के रंगों में झलकी भारतीय संस्कृति और परंपरा (ETV Bharat) घाट पर सजी रंगोलियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचे. लोगों ने बच्चों की कलाकृतियों की सराहना की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.