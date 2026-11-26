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'काशी तमिल संगमम'; तमिलनाडु के मेहमानों से गुलजार होंगे काशी के घाट, समृद्ध तमिल संस्कृति से रूबरू होंगे लोग

वाराणसी: ज्ञान-आध्यात्म की नगरी काशी और दक्षिण की समृद्ध तमिल संस्कृति एक बार फिर एक ही सूत्र में पिरोई जाएंगी. 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की धरती पर 'काशी तमिल संगमम 5.0' का भव्य आयोजन होने जा रहा है. पांचवें संस्करण की थीम संत तिरुवल्लुवर के कालजयी ग्रंथ पर आधारित 'तिरुक्कुरल पायलवोम तिरुक्कुरल अभ्यास करें' रखी गई है. काशी के नमो घाट से लेकर बीएचयू कैंपस तक जानते हैं कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है और कैसे आप भी इस महायज्ञ से जुड़ सकते हैं.

गंगा के घाटों पर फिर से दक्षिण की मधुर तमिल ध्वनि गूंजने वाली है. यह आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में होने जा रहा है. इस बार का आयोजन पिछले चार संस्करणों से बिल्कुल अलग है.शिक्षा मंत्रालय के इस महत्वाकांक्षी आयोजन को आईआईटी मद्रास स्नैग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं.

बताया कि इसमें 50 शिक्षकों का समूह और 1000 छात्रों का एक ग्रुप अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए यूपी आएगा. हमने उनके रुकने के खास प्रबंध किए हैं. एक होटल में ही सारे कमरे बुक हैं और वहीं पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. इसके साथ ही यहां के मठ और मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखने के साथ ही तमिलनाडु से संचालित होने वाले मठों को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया है.

काशी के छात्रों में तमिल साहित्य के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. बीएचयू में तमिल सीखने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है. इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 10 सालों से तमिल शिक्षा दे रहे एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जगदीशन ने बताया कि तमिलनाडु से मेहमानों के बनारस आने के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे. 4 सालों से होने वाले आयोजन का पांचवा साल बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु की एक वृहद और समृद्ध जो साहित्यिक संपदा है, उसको हम लोगों के सामने लाने जा रहे हैं.

बताया कि इन छात्रों का चयन सीधे नहीं होगा. यह प्रक्रिया संस्थानों के माध्यम से होगी. प्रत्येक भाग लेने वाली संस्था अपने यहां के एक मेधावी छात्र का चयन करेगी. चयनित छात्र तिरुक्कुरल को अपनी-अपनी भाषाओं में सीखेंगे. यह ग्रंथ 1330 दोहों में धर्म, अर्थ और काम का सार बताता है और 22 भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी में उपलब्ध है. छात्रों को 22 भाषाओं में ऑनलाइन ओरिएंटेशन लेक्चर दिए जाएंगे. इसके बाद उन्हें एक फैकल्टी मेंटर के मार्गदर्शन में एक शोध पत्र या लेख तैयार करना होगा और अपने ही कैंपस में एक घंटे की प्रस्तुति देनी होगी. इस पहल के माध्यम से छात्र तिरुक्कुरल के संदेश को आगे बढ़ाएंगे. प्रो. आंचल ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल छात्रों को एक कार्यक्रम से जोड़ना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक स्थायी सांस्कृतिक संवाद स्थापित करना है.

22 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया था. इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन समिति के नोडल अधिकारी प्रो. आंचल श्रीवास्तव का कहना है कि काशी तमिल संगमम का मुख्य उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक संबंधों को और मजबूत करना है. इस वर्ष देशभर के 1,000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 1,000 छात्रों को जोड़ने की योजना है. इनमें उत्तर प्रदेश के 300 छात्रों का चयन किया जाना है, जिन्हें 10,000 रुपये की फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है.

डॉ जगदीशन ने बताया कि काशी और तमिलनाडु का संबंध आज का नहीं है. कुमारस्वामी मठ, जंगमबाड़ी मठ, शंकराचार्य मठ हमारे इस ऐतिहासिक संबंध के जीवंत प्रमाण हैं. तमिल श्रद्धालुओं का काशी आना, यहां पूजा-अर्चना करना एक प्राचीन परंपरा रही है. पांचवें संस्करण जैसे आयोजन इस परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम हैं. इस आयोजन से देशभर के लोगों को इन प्राचीन मठों, उनकी धार्मिक परंपराओं और काशी में तमिल समाज के योगदान को जानने का अवसर मिलता है. अब मठों की पहचान केवल धार्मिक स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी मजबूत हो रही है.

साझा होगी संस्कृति (Photo Credit; ETV Bharat)

बीएचयू की भूमिका

पहला काशी तमिल संगमम 2022 में भी BHU में ही हुआ था, तब से बीएचयू ही इस परंपरा का केंद्र है. महामना मालवीय ने 1916 में बीएचयू की स्थापना ही भारत की सभी भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने के लिए की थी. अब 110 साल बाद बीएचयू उसी सपने को तिरुक्कुरल के माध्यम से पूरा कर रहा है. उत्तर का ज्ञान दक्षिण से, दक्षिण का ज्ञान उत्तर से मिल रहा है. तमिलनाडु से आने वाले 1400 प्रतिभागियों के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मुख्य कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, व्याख्यान और सांस्कृतिक संध्या होगी. इसके अलावा नमो घाट, काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ भ्रमण का आयोजन भी बीएचयू की टीम ही कराएगी. बीएचयू पूरे काशी कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेगा. यूपी सरकार और वाराणसी जिला प्रशासन के साथ मिलकर वेन्यू, सुरक्षा, आवास और स्थानीय व्यवस्था संभालेगा. वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के कहना है कि इसके लिए हम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर चुके हैं. अयोध्या, प्रयागराज भेजने के लिए टीम बनाई गई हैं.

काशई में तमिल संगमम (Photo Credit; ETV Bharat)

बीते 4 सालों से हो रहे इस आयोजन ने एक तरफ जहां शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य को एक नई पहचान दी, वहीं दोनों भाषाओं के बीच के गैप को कम करने का काम किया है. यहां आने वाले लोगों ने वाराणसी के स्थानीय बुनकरों और ओडीओपी हस्तशिल्पियों के लिए बड़ा बाजार भी डेवलप किया है.

काशी का तमिल से पुराना नाता (Photo Credit; ETV Bharat)

बनारसी साड़ी-हस्तशिल्प में रुचि

इस बारे में बुनकारी, ओडीओपी और जीआई एक्सपर्ट डॉरजनीकांत बताते हैं कि पिछले चार संस्करणों में तमिलनाडु से आए अतिथियों के बीच बनारसी साड़ी और हस्तशिल्प के प्रति काफी रुचि देखने को मिली है. इस बार भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक अतिथि इनसे सीधे जुड़ेंगे, क्योंकि यह केवल व्यापार नहीं, अपनी विरासत को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का माध्यम है.

क्या कहते हैं छात्र

काशी में रहने वाले तमिल छात्र और अनुवादक इस संगमम की असली जान हैं. यही वजह है कि बीते 4 सालों से इस कार्यक्रम के बाद यूनिवर्सिटी में छात्र तमिल सीख रहे हैं. ग्रेजुएशन के छात्र आदर्श कुमार हिंदी भाषी हैं, लेकिन उन्होंने तमिल लैंग्वेज सीख कर अपनी उस इच्छा को पूरा किया, जिसके लिए वह तमिलनाडु जाना चाहते थे. आदर्श का कहना है कि वह साहित्य में रुचि रखते हैं, हिंदी के साथ वह तमिल साहित्य को बहुत समृद्ध मानते हैं. इसलिए उन्होंने हिंदी में उपलब्ध तमिल के कई साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ा, लेकिन उनका मन था कि वह तमिल में भी लिखी रचनाओं को पढ़ें. इसलिए उन्होंने तमिल सीखी और आज वह बड़े ही गर्व से हिंदी के साथ तमिल भी बोलते हैं. कहना है कि तमिलनाडु से आने वाले लोगों के लिए अनुवादक के तौर पर भी कार्य करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है. वहीं यूनिवर्सिटी में ही तमिल भाषा सीख रहे सौरभ का कहना है कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे हिंदी आने के साथ तमिल आती है. यहां आने वाले लोगों को मैं काशी के बारे में बताता हूं और उनकी भाषा में ही, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. छात्र बताते हैं कि जब तमिलनाडु से लोग आते हैं तो हम तमिल और हिंदी के बीच अनुवाद करके मदद करते हैं. उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, घाट और प्राचीन मठ सबसे ज्यादा भाते हैं. कई अतिथियों के लिए काशी केवल तीर्थ नहीं, अपनी जड़ों से जुड़ने का स्थान है.

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